Una camioneta de transporte público se volcó la noche de este martes 2 de septiembre de 2025 sobre la autopista México-Pachuca al pasar por una zona en la que se registró un deslave y había muchas piedras sobre la vialidad.

Este percance se registró justo en un momento en que muchas personas se dirigían a sus casas al Estado de México (Edomex) tras una jornada de fuerte lluvia en la Ciudad de México (CDMX), la cual colapsó el transporte.

¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca hoy?

La combi con número de económico 864 que se volcó hoy era de la Ruta San Pedro-Santa Clara, la cual tuvo el percance luego de haber salido de la base que se encuentra en el Metro Indios Verdes de la Línea 3.

La camioneta de transporte público quedó volcada sobre el lado izquierdo de la puerta del chofer. Algunos de los pasajeros resultaron lesionados, sin que, hasta el momento, no se reporten personas sin vida.

Una versión preliminar apunta a que el chofer de la unidad, por presuntamente, ir discutiendo con los pasajeros por la tarifa del pasaje, no se percató de unas piedras en el camino y volcó.

Pasajeros acusan que chofer cobró más de lo normal

De acuerdo con el testimonio de algunos pasajeros, el chofer de esta camioneta no les cobró la tarifa que habitualmente pagan y decidió pedirles a cada uno la cantidad de 25 pesos, cuando el precio normal es de 14 pesos.

Incluso, a decir de los testigos, el operador iba conduciendo la combi de malas, y lamentablemente, metros más adelante de la base terminó volcada.

La zona fue acordonada por los servicios de emergencia, quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia particular del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, pues el lugar donde ocurrió el percance colinda con la alcaldía Gustavo A. Madero.

En tanto, el chofer de la combi terminó detenido y a bordo de una patrulla de la SSC.