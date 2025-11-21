Pipa con 30 mil litros de ácido clorhídrico vuelca en la autopista México-Pachuca, mientras usted dormía
¡Toma precauciones! La circulación en la autopista México-Pachuca se encuentra afectada tras la volcadura de una pipa con ácido a la altura de Ecatepec.
Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, los servicios de emergencia del Valle de México enfrentaron una jornada complicada debido a accidentes viales de alto impacto. Desde una alerta química en una de las principales salidas de la capital hasta incidentes por exceso de velocidad en vías rápidas, estos son los hechos mientras usted dormía.
Alerta química y cierre total: Vuelca pipa con ácido clorhídrico en la México-Pachuca
Una situación de alto riesgo movilizó a los cuerpos de emergencia en el municipio de Ecatepec de Morelos, luego de que una pipa con capacidad de 30 mil litros de ácido clorhídrico volcara a la altura del kilómetro 22 de la autopista México–Pachuca, en dirección hacia el estado de Hidalgo.
#MientrasDormía | Vuelca pipa con 30 mil litros de ácido clorhídrico— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2025
Una pipa con capacidad de 30 mil litros de ácido clorhídrico volcó a la altura del kilómetro 2$ de la autopista México-Pachuca, en el tramo de #Ecatepec, #Edomex.
El percance ocurrió entre la caseta de San… pic.twitter.com/BiphcGmxFP
El percance ocurrió en el tramo comprendido entre la caseta de San Cristóbal y la avenida Revolución (conocida como la 30-30). De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los dos contenedores que transportaba la unidad se desprendió y quedó recostado sobre el acotamiento derecho, lo que encendió las alarmas debido a la peligrosidad y el riesgo de fuga del químico tóxico.
La zona permanece acordonada por elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes mantienen un resguardo estricto del perímetro. Como medida de seguridad, todos los carriles con dirección a Hidalgo fueron cerrados, mientras varias grúas realizan las complejas maniobras para levantar la unidad, trabajos que se prolongarán por varias horas. Los automovilistas están siendo desviados por la Vía Morelos, lo que ha generado severas afectaciones vehiculares en la zona.
Auto termina sobre una jardinera en Tlalpan y Viaducto Miguel Alemán
En otro punto de la ciudad, un accidente aparatoso sorprendió a los automovilistas que circulaban por el cruce de Calzada de Tlalpan y Viaducto Miguel Alemán. Un vehículo particular terminó montado sobre una de las jardineras que dividen la vialidad, quedando prácticamente "estacionado" entre la vegetación y el concreto.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para abanderar el accidente y solicitar el apoyo de una grúa para retirar el vehículo de la jardinera.
#AlertaVialFIA | Auto queda sobre jardinera en Tlalpan a la altura de Viaducto Miguel Alemán.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2025
Vía: @R_Perez_11 pic.twitter.com/FUYmi0docI