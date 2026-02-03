¿México, el lugar más caro para ver a BTS? Estos son precios en otras partes del mundo

Desde la preventa y venta de boletos del BTS World Tour 'Arirang' 2026, México ha estado en el centro de la conversación, no solo por la emoción de ARMY, sino por el contraste en los precios de las entradas y las fallas de la boletera.

Las fans mexicanas se enfrentan a una de las tarifas más altas de la gira, mientras que en otras regiones la historia es completamente diferente.

¿Cuánto cuesta ver a BTS en México 2026?

¿Y sin hambre en cuánto sale? En México , el precio del boleto VIP para BTS fue de $17mil 782 pesos mexicanos , más $50 pesos de cargos por el procesamiento de orden.

El paquete VIP de BTS incluye acceso a soundcheck, regalos especiales y la credencial conmemorativa del evento.

Por otro lado, el precio de los "boletos normales", sin accesos o regalos exclusivos, se ubicaron entre los $1,767 hasta los $13 mil 330 pesos mexicanos.

Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO han sido fijados por la gira en los siguientes rangos de precio: $1,767 MXN, $2,840 MXN, $4,476 MXN, $4,948 MXN, $8,010 MXN, $8,482 MXN, $8,953 MXN y $13,330 MXN (con cargos incluidos), más un de $50 MXN por… pic.twitter.com/zkF762vKsA — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 22, 2026

Precio de los boletos para BTS en otras partes del mundo

Para entender la magnitud de los costos en México, es importante mirar hacía el mercado global, pero ¿qué tanta diferencia hay en los precios?

Costo de paquetes VIP en otras partes del mundo:



España - $11 mil 500 pesos

Londres - $11 mil 379 pesos

En Estados Unidos, el precio del boleto VIP están entre los $11 mil 500 hasta los $13 mil 543 pesos, todo depende de la ciudad en la que se compre la entrada.

Por su parte, los precios de Asia son aún más bajos:



Japón - $5 mil 59 pesos

Corea del Sur - $3 mil 195

En Corea del Sur, país de origen de la banda de K-Pop, los conciertos suelen tener una mayor producción, organización, así como una experiencia pensada para que todo el público disfrute del show.

Ver a BTS en Corea del Sur sale arriba de los 3 mil pesos|WEVERSE

¿Por qué México salen más caros los boletos para BTS 2026?

Los altos precios para conciertos se han convertido en algo "común" para México, sobre todo si se trata de un artista internacional como lo es BTS, pero ¿a qué se debe este abuso?

