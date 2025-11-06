¡Dólar vuelve alcanzar los 19 pesos! Así cierra la BMV y Wall Street hoy 6 de noviembre 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 6 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 6 noviembre 2025?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, registró una pequeña baja este 6 de noviembre de 2025.

El índice se ubicó en 63,093.12 puntos, lo que representa una variación negativa del 0.45%, equivalente a una pérdida de 285.39 puntos respecto a la sesión anterior.

Cierre de BMV y precio del dólar hoy 6 de noviembre 2025|Captura de pantalla

Durante la jornada se reportó un volumen de operación de 140,698,909 títulos, reflejando una actividad moderada en el mercado.

Cierre de Wall Street hoy 6 de noviembre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 6 de noviembre de 2025 con alzas tras mantenerse con pérdidas por segundo día anterior.



S&P 500 perdió 1.12%, para cerrar en 6,720.32 puntos.

Nasdaq Composite disminuyó 1.90%, hasta las 23,053.99 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.84%, hasta las 46, 912.30 unidades.

Precio del dólar en México hoy 6 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 6 de noviembre 2025, en $17.05 pesos la compra y en $19.05 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 6 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 6 de noviembre de 2025, se ubica en 101 mil 384 dólares por unidad, registrando una baja del 2.42% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 880 mil 13 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 6 de noviembre 2025

El precio del petróleo registró una caída de este jueves ante la posibilidad de un exceso de oferta, así como ante la menor demanda en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo.

