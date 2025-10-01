¿Cierre de gobierno de EU afecta las bolsas? Cierre BMV y Wall Street hoy 1 de octubre 2025

¿Buenas o malas noticias para los mercados? El cierre del gobierno de Estados Unidos provocó que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street terminaran la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

Fuerza Informativa Azteca (FIA), te comparte las cotizaciones de los mercados mundiales, junto con el precio del dólar en México.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 1 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores cerró hoy, 1 de octubre de 2025, con una caída del 1.57%. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó en 61.929,72 puntos, lo que representa una baja de 985,85 puntos respecto al cierre anterior. Esta baja corta una racha de cuatro sesiones consecutivas con ganancias y es la mayor pérdida desde el 8 de mayo.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 1 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 1 de octubre de 2025 con alzas por tercer día consecutivo a pesar de que el Gobierno de Estados Unidos, cerró gran parte de sus operaciones, retrasando la publicación de datos clave de empleo que podrían enturbiar el panorama de las tasas de interés.



S&P 500 subió 0.34%, para cerrar en 6,711.20 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.42%, hasta las 22,755.10 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.09%, hasta las 46,441.10 unidades

Precio del dólar en México hoy 1 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 30 de septiembre de 2025 en $17.40 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 1 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 1 de octubre de 2025, se ubica en 117 mil 561.40 dólares por unidad, registrando un aumento del 3.09% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 160 mil 326 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 1 de octubre 2025

El precio del dólar registró una caída este miércoles por tercer día consecutivo a un mínimo de 16 semanas debido a que el cierre del gobierno estadounidense alimentó las preocupaciones sobre la economía global, mientras que los operadores esperaban que haya más suministro de petróleo en el mercado con un aumento de producción planeado por la OPEP+ el próximo mes.

