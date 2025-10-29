¿Mal día para invertir? Así cierra el precio del dólar y la Bolsa Mexicana de Valores

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 29 de octubre de 2025, así como la cotización del precio del dólar y otros mercados mundiales.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 29 de octubre 2025

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el peso tuvo una depreciación de 0.21%, equivalente a 3.91 centavos, al compararse con su último cierre, ubicándose en 18.47 pesos por dólar.

En el mercado bursátil, el S&P/BMV IPC concluyó en 63,352.85 puntos, lo que representó un avance de 0.89%, es decir, 557.61 unidades más con respecto a la sesión del día de ayer.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 29 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 29 de octubre de 2025 de forma mixta después de tres días con alzas consecutivas; analistas procesan el recorte en la tasa de interés de Estados Unidos



S&P 500 bajó 0.00%, para cerrar en 6,890.59 puntos.

Nasdaq Composite sumó 0.55%, hasta las 23,958.47 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.16%, hasta las 47,632.00 unidades.

Precio del dólar en México hoy 29 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 29 de octubre 2025 en $16.45 pesos la compra y en $18.90 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 29 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 28 de octubre de 2025, se ubica en 110 mil 906 dólares por unidad, registrando una baja del 1.81% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 050 mil 371 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 29 de octubre 2025

El precio del petróleo subió este miércoles 29 de octubre 2025, después de que datos mostraran que las reservas de crudo y combustible de Estados Unidos disminuyeron más de lo esperado la semana pasada, y porque el tono optimista del presidente estadounidense Donald Trump sobre las próximas conversaciones con su homólogo chino ayudó a aliviar la inquietud económica.

