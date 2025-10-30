Peso mexicano cae ante el dólar en la última semana de octubre 2025; así cerró la BMV

A lo largo de la semana, el peso mexicano se depreció frente al dólar de manera ligera; sin embargo, este jueves 30 de octubre registró una caída más marcada, impulsada por los recientes acuerdos entre Estados Unidos y China.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 30 de octubre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 30 de octubre 2025?

Rompiendo con su racha de ganancias, el principal índice accionario de la BMV reportó una caída de un 0.73%, y finalizó con 62,889.86 puntos. Mientras que el tipo de cambio cerró la jornada en 18.5476 unidades, según datos del Banco de México (Banxico).

La depreciación del peso ocurre en medio de negociaciones entre Estados Unidos y China, lo que permitió que el dólar ganara amplio terreno.

Cierre de Wall Street hoy 30 de octubre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 29 de octubre de 2025 con bajas importantes, mientras los inversionistas asimilan las perspectivas moderadas del recorte en las tasas de interés de Canadá y Estados Unidos.



S&P 500 bajó 0.99%, para cerrar en 6,822.34 puntos.

Nasdaq Composite disminuyó 1.57%, hasta las 23,581.14 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.23%, hasta las 47,522.12 unidades.

Wall Street cierra mixto por segundo día consecutivo|WALL STREET

Precio del dólar en México hoy 30 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 30 de octubre 2025 en $16.55 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 30 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 30 de octubre de 2025, se ubica en 107 mil 189 dólares por unidad, registrando una baja del 2.61% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 984 mil 993 pesos por unidad.

Bitcoin pierde más del 2% este jueves|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 30 de octubre 2025

El precio del petróleo se mantuvo estable al cierre de este jueves, mientras los inversionistas evalúan na posible tregua comercial entre Estados Unidos y China después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, redujera los aranceles a China tras una reunión con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.



Petróleo Brent - 65.00 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 60.57 dólares por barril

Con información de Reuters...