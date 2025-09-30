¡Cambio en los mercados! Cierre de BMV y Wall Street hoy 30 de septiembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ligeros cambios al término de la jornada de este 30 de septiembre de 2025; te compartimos el cierre de la BMV y otros indicadores.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró el 30 de septiembre de 2025 alrededor de los 63 mil puntos por primera vez en su historia, con el índice líder S&P/BMV IPC alcanzando los 63,020 puntos, reflejando un avance de más del 0.60% ese día. Este cierre positivo se da tras cuatro jornadas consecutivas al alza, con ganancias acumuladas significativas durante el tercer trimestre del año.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 30 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 30 de septiembre 2025 con alzas por segundo día consecutivo ante la inminente paralización del Gobierno de Estados Unidos.



S&P 500 subió 0.30%, para cerrar en 6,688.46 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.38%, hasta las 22,660.01 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.18%, hasta las 46,397.89 unidades

¿A cuánto está el dólar en México actualmente?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 30 de septiembre de 2025 en $17.20 pesos la compra y en $18.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 30 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 30 de septiembre de 2025, se ubica en 114 mil 405 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.01% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 1 m96il 103 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 30 de septiembre 2025

El precio del petróleo cerró con bajas el martes 30 de septiembre 2025, ya que los inversores se preparaban para un superávit de oferta debido a los posibles planes de la OPEP+ para un mayor aumento de la producción el próximo mes y la reanudación de las exportaciones de petróleo desde la región del Kurdistán iraquí a través de Turquía.

