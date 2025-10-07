¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 7 de octubre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la jornada de este 7 de octubre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de la BMV.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 7 de octubre 2025

El índice S&P/BMV IPC registró un cierre en 60,215.75 puntos, lo que representa una caída de 0.31% respecto a la jornada anterior, equivalente a 188.44 puntos menos.

Durante la sesión, se movieron 131,557,577 títulos, reflejando un nivel de actividad moderado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los analistas señalan que esta baja responde a movimientos de corrección tras recientes ganancias, aunque el mercado mantiene una tendencia estable dentro de la volatilidad habitual.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 7 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 7 de octubre de 2025 con bajas desde máximos históricos de cierre a medida que aumentan las preocupaciones económicas en Estados Unidos.



S&P 500 bajó 0.38%, para cerrar en 6,714.59 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.67%, hasta las 22,788.36 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 0.20%, hasta las 46,519.72 unidades

Precio del dólar en México hoy 7 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 7 de octubre 2025 en $17.40 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 7 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 7 de octubre de 2025, se ubica en 121 mil 952 dólares por unidad, registrando una baja del 2.21% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 242 mil 516 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 7 de octubre 2025

El precio del petróleo se estabilizó el martes, ya que los inversores sopesaron un aumento menor al esperado en la producción de la OPEP+ en noviembre frente a las señales de un posible exceso de oferta.

