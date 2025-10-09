¿Buenas noticias para los mercados? Cierre de BMV y Wall Street hoy 8 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la jornada de este 8 de octubre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de la BMV.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 8 de octubre 2025

El índice S&P/BMV IPC cerró este miércoles 8 de octubre de 2025 en 60,888.56 puntos, lo que representa un avance de 672.81 puntos (1.12%) respecto a la jornada anterior.

El volumen de operación alcanzó 145.65 millones de títulos, reflejando un aumento en la actividad del mercado.

Analistas señalan que este impulso podría estar relacionado con movimientos positivos en acciones clave y un entorno favorable para la inversión local.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 8 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 8 de octubre de 2025 con aumentos debido a la esperanza de un nuevo recorte de la tasa de interés de Estados Unidos.



S&P 500 subió 0.58%, para cerrar en 6,753.72 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 1.12%, hasta las 23,042.38 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.00%, hasta las 46,601.78 unidades

Precio del dólar en México hoy 8 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 8 de octubre 2025 en $17.35 pesos la compra y en $18.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 8 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 8 de octubre de 2025, se ubica en 123 mil 467 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.71% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 263 mil 163 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 8 de octubre 2025

El precio del petróleo registró un aumento cerca de un 1% el miércoles a un máximo de una semana debido a que los operadores esperaban una falta de progreso en un acuerdo de paz con Ucrania para mantener vigentes las sanciones contra Moscú, mientras que un informe semanal mostró un creciente consumo de petróleo en Estados Unidos.

