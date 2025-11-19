Bolsa hoy: Bitcoin también cede terreno y así cerró en México este 18 de noviembre

¿Se enfrió el impulso cripto? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el cierre más reciente del Bitcoin y cómo se mueve hoy su cotización en pesos mexicanos, para que no pierdas de vista las variaciones de la criptomoneda más importante del mercado.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 18 noviembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión de este martes con pérdidas moderadas, en medio de una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante señales mixtas en los mercados globales.

El S&P/BMV IPC, principal indicador del mercado accionario local, concluyó en 61,984.45 puntos, lo que representó una caída de 0.55%, equivalente a -344.18 unidades.

El volumen operado alcanzó 199.8 millones de títulos, reflejando una sesión de menor apetito por riesgo y movimientos de toma de utilidades tras los avances recientes del índice.

Analistas señalaron que los mercados permanecen atentos a expectativas de política monetaria y al desempeño de Wall Street, factores que continúan marcando el ritmo de los activos mexicanos.

Cierre de Wall Street hoy 18 de noviembre 2025

Wall Street registró pérdidas este martes luego de una jornada marcada por bruscos movimientos y señales de incertidumbre entre los inversionistas. Tras un desplome inicial cercano al 1.5%, el S&P 500 logró recuperar buena parte del terreno, aunque finalmente volvió a ceder y cerró con una caída de 0.8%, alejándose aún más de su máximo histórico alcanzado a finales del mes pasado.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 498 puntos, equivalentes a 1.1%, mientras que el Nasdaq Composite bajó 1.2%, presionado por descensos en los sectores tecnológico y de consumo.

Analistas atribuyeron la volatilidad a la combinación de expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal y reportes corporativos dispares, factores que continúan elevando la sensibilidad del mercado a cualquier señal económica.

Precio del dólar en México hoy 18 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 18 de noviembre 2025, en $ 16.9 pesos la compra y en $18.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 18 de noviembre 2025?

El Bitcoin extendió su tendencia bajista este martes, luego de que en la jornada previa —17 de noviembre de 2025— cerrara en 91,478 dólares, una caída del 2.88% respecto a su último cierre.

Para este día, la criptomoneda se ubica en 1,692,830.57 pesos mexicanos por unidad, reflejando la presión que enfrenta el mercado cripto tras episodios recientes de toma de utilidades y mayor aversión al riesgo entre inversionistas globales.

El comportamiento sugiere que Bitcoin mantiene una corrección moderada después de semanas de fuerte volatilidad, mientras el mercado evalúa factores como las expectativas monetarias en Estados Unidos y el flujo hacia activos tradicionales