¡Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores! Cierre de mercados y precio del dólar para este lunes

¡Nueva semana de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes para el comienzo de la semana; te compartimos el precio del dólar y peso mexicano para este 16 de febrero 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores para este lunes?

El S&P/BMV IPC es el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. Funciona como un “termómetro” que muestra cómo se están comportando las empresas más importantes del país.



Índice: 71,353.29

Ese es el nivel actual en el que cerró o se encuentra el mercado.



Variación %: -0.18

Significa que la bolsa bajó ligeramente, apenas un 0.18% respecto al día anterior.



Variación en puntos: -125.52

En números concretos, el índice perdió 125.52 puntos.



Volumen: 17,352,773

Es la cantidad de acciones que se compraron y vendieron durante la jornada.

En resumen: el mercado tuvo una leve caída, pero no es un movimiento fuerte; fue una baja moderada en la sesión.

Cierre de Wall Street hoy 16 de febrero 2026

¡Atención! Este 16 de febrero 2026, Wall Street se mantuvo cerrado debido al festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos; se espera que el día de mañana los mercados estadounidenses operen con normalidad.

En su última cotización, los principales índices de Wall Street cerraron de la siguiente manera:



Dow Jones subió un 0.10%, en 49,500.93 puntos

S&P 500 aumentó un 0.05%, en 6,836.17 puntos

Nasdaq bajó 0.22%, en 22, 546 puntos

¿A cuánto está el dólar en México este 16 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 16 de febrero de 2026, en $15.90 pesos la compra y en $17.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 16 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 16 de febrero de 2026, se ubica en 68 mil 003 dólares por unidad, registrando una importante baja del 1.12% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 165 mil 780 pesos por unidad.

Precio del Bitcoin cierra arriba de los 68 mil dólares|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 16 de febrero 2026

El precio del petróleo registró un aumento para este lunes, mientras los inversionistas sopesaban las implicaciones para el mercado de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a reducir las tensiones en un contexto de esperados aumentos de suministro de la OPEP+.



Petróleo Brent - 68.65 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 63.75 dólares por barril

Analistas aseguran que los temores a una posible interrupción del suministro debido a las tensiones entre EU e Irán han ayudado a mantener estable el precio del petróleo.

Con información de Reuters...