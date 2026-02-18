¿A cuánto está el dólar en México? Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este miércoles

¡Nuevas cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados terminaron la jornada de este miércoles 18 de febrero 2026 con cambios importantes. Te compartimos el cierre del precio del dólar y peso mexicano.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

El S&P/BMV IPC cerró la sesión con una ligera baja de 0.38%, al ubicarse en 70,885.22 puntos, registrando una pérdidas por segundo día consecutivo.

Cierre de Wall Street hoy 18 de febrero 2026

Los principales índices de Wall Street terminaron al alza el miércoles, impulsados por las ganancias en Nvidia, Amazon y otros pesos pesados relacionados con la tecnología después de los recientes nerviosismos sobre la inteligencia artificial.



S&P 500 subió un 0.56% para terminar la sesión con 6.881,31 puntos.

subió un 0.56% para terminar la sesión con 6.881,31 puntos. Nasdaq ganó un 0.78% a 22.753,64 puntos.

ganó un 0.78% a 22.753,64 puntos. Dow Jones Industrial Average subió un 0.26% a 49.662,66 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México este 18 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 18 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 18 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 18 de febrero de 2026, se ubica en 66 mil 238 dólares por unidad, registrando una importante baja del 1.83% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 140 mil 293 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin disminuye por tercer día consecutivo|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 18 de febrero 2026

El precio del petróleo subió más de un 4% para este miércoles debido a que los operadores descontaron posibles interrupciones del suministro en medio de preocupaciones por un conflicto entre Estados Unidos e Irán, y después de que las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Ginebra terminaron sin un avance.



Petróleo Brent - 70.22 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 65.11 dólares el barril

La caída del petróleo el martes siguió a las esperanzas de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán estuvieran aliviándose después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijera que los países habían llegado a un entendimiento sobre los principales principios rectores de sus conversaciones nucleares.

Con información de Reuters...