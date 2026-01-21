Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores: ¿Cómo cierra el precio del dólar este miércoles?

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este miércoles 21 de enero 2026.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 21 de enero 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó 0.52% a 68,036.13 puntos al cierre de este 21 de enero de 2026.

Cierre Wall Street hoy 21 de enero 2026

Wall Street cerró al alza el miércoles, con el S&P 500 registrando su mayor ganancia porcentual diaria en dos meses, ya que los inversores se vieron alentados por la noticia de que se había alcanzado un marco para un acuerdo sobre Groenlandia y se había evitado la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses sobre los aliados europeos.

Tanto el Promedio Industrial Dow Jones y Nasdaq Composite también disfrutaron de días clave, ganando el mayor porcentaje desde el 5 de enero y el 19 de diciembre, respectivamente.



El Promedio Industrial Dow Jones subió 588,64 puntos, o 1,21%, a 49.077,23



El S&P 500 ganó 78,76 puntos, o 1,16%, a 6.875,62



El Nasdaq Composite ganó 270,50 puntos, o 1,18%, a 23.224,83



¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 21 de enero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.64 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.60 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 21 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 21 de enero de 2026, se ubica en 89 mil 772 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.64% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 570 mil 557 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 21 de enero 2026

El precio del petróleo cerró este miércoles con un aumento del 0.5% debido al optimismo en torno a un suministro más ajustado tras un cierre temporal en dos grandes campos en Kazajistán y porque el bajo volumen de las exportaciones petroleras venezolanas destacó el lento progreso para revertir los recortes de producción en el país sudamericano.



Petróleo Brent - 65.24 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 60.62 dólares el barril.

Con información de Reuters