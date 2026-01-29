¡Cambios en el precio del dólar y mercados! Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este jueves 29 de enero de 2026. En general ambos registraron ganancias.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar , bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este jueves

La Bolsa Mexicana de Valores, retrocede este jueves 29 de enero tras registrar su máximo histórico el miércoles pasado. El índice líder S&P/BMV IPC, bajó 0.67% a 69,492.43 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.41% a 1,379.27 puntos.

Cierre de Wall Street hoy 29 de enero 2026

Por otro lado Wall Street cerró este jueves mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.11 %, después de que el mercado bursátil se viera lastrado por las cesiones en las acciones de las tecnológicas, especialmente las de Microsoft, tras la publicación de sus resultados.

Al cierre, el Dow Jones sumó 55 enteros, hasta los 49.071 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0.13 %, hasta 6.969 puntos; y el Nasdaq perdió un 0.72 %, hasta 23.685 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México este 29 de enero de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 29 de enero de 2026,6 en $15.70 pesos la compra y en $17.39 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 29 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 28 de enero de 2026, se ubica en 84 mil 57 dólares por unidad, registrando una importante baja del 5.72% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 441 mil 858 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 29 de enero 2026

El precio del petróleo subió cerca de un 4% el jueves a un máximo de cinco meses por la creciente preocupación de que los suministros globales puedan verse interrumpidos si Estados Unidos decide atacar a Irán, uno de los mayores productores de crudo de la OPEP.



Petróleo Brent - 70.90 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 65.56 dólarespor barril

Con información de Reuters...