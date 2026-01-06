¡Cambios en los mercados para 2026! Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y el precio del dólar hoy 5 de enero

¿Es buen momento para invertir? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dóla r y cierre de mercados hoy 5 de enero 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 5 de enero 2026

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró la jornada de este 5 de enero de 2026 con un desempeño positivo, al ubicarse en 65,014.37 puntos.

El índice registró un avance de 1.36%, equivalente a 873.01 unidades, reflejando un cierre al alza impulsado por el buen desempeño de diversas emisoras de peso dentro del mercado accionario. Durante la sesión se reportó un volumen de operación de 89 millones 779 mil 710 títulos, lo que muestra una jornada con actividad relevante para los inversionistas.

Cierre de Wall Street hoy 5 de enero 2026

Wall Street cerró la primera sesión de la semana con resultados positivos, luego de que los tres principales índices bursátiles registraran ganancias. El sector energético encabezó los avances, impulsado por movimientos de los inversionistas tras los acontecimientos registrados en Venezuela, que derivaron en la captura de Nicolás Maduro.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a 30 de las compañías más representativas del mercado estadounidense, avanzó 1.23%, para ubicarse en 48,977.18 puntos. Por su parte, el S&P 500, integrado por las empresas de mayor capitalización, subió 0.64% hasta las 6,902.05 unidades.

En tanto, el Nasdaq Composite también mostró un desempeño positivo, con un incremento de 0.69%, cerrando la jornada en 23,395.82 puntos, apoyado principalmente por el comportamiento del sector tecnológico.

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 5 de enero 2026, en $16.45 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.75 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero .

Valor del Bitcoin hoy 5 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 5 de enero 2026, se ubica en 94 mil 386 dólares por unidad, registrando un leve aumento del 3.13% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 690 mil 763 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 5 de enero 2026

El precio del petróleo subió un dólar por barril para el primer lunes del año, ya que los operadores evaluaban el posible impacto en los flujos de crudo desde Venezuela, hogar de las mayores reservas de petróleo del mundo, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.



Petróleo Brent - 61.76 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 58.32 dólares por barril.

Ambos índices de referencia subieron más de 1 dólar en las operaciones de media mañana después de haber caído más de 1 dólar anteriormente en una sesión agitada, mientras los inversores digerían la noticia de la captura de Maduro y de que Washington tomaría el control del miembro de la OPEP cuyas exportaciones de crudo habían estado bajo un embargo estadounidense que sigue vigente.