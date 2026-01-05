¡Sacudida de año nuevo! Precio del dólar comienza el 2026 arriba de los 18 pesos; a cuánto se vende en los bancos hoy

¿Te conviene cambiar dinero ? El precio del dólar estadounidense comienza la primera semana del 2026 registrando un leve aumento en su valor tras las débiles cotizaciones de diciembre.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para este 5 de enero 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $18.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer lunes del año.

La moneda estadounidense subió máximos de varias semanas debido a que los inversionistas están en esperar a una serie de datos económicos clave en el país vecinos; esto ocurrirá a lo largo de esta semana.

Además, los comerciantes siguen atentamente los acontecimientos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro .

Precio del dólar en México supera los 18 pesos en 2026|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 5 de enero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.75 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para enero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.90 pesos la compra y se vende a $13.69 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 5 de enero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 5 de enero 2026 en 92 mil 756 pesos por unidad, registrando un aumento del 1.38% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 678 mil 002 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin registra un leve aumento para el comienzo del 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 5 de enero 2026?

El precio del petróleo se mantuvo firme para el primer lunes del año, ya que los inversionistas reaccionaron con calma a las posibles ramificaciones en el mercados tras la captura de Nicolas Maduro, presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos (EU).



Petróleo Brent - 61.08 dólares por barril

Con información de Reuters...