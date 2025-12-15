¿Súper peso regresa? Bolsa Mexicana de Valores retrocede este lunes 15 de diciembre

La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 15 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 15 de diciembre 2025?

Tras tocar máximos históricos, el principal índice accionario de la BMV cerró este lunes en 64,326.16 puntos. Lo que significa una pérdida de 385.91 en comparación con la semana anterior.

Pero la historia fue diferente para el peso mexicano , que al término de la jornada se cotizó en 17.9812 unidades frente al dólar. Una apreciación del 0.14%.

Cierre de Wall Street hoy 15 de diciembre 2025

El mercado estadounidense sufrió una caída ligera, debido a que los inversionistas están a la espera de una semana cargada de datos económicos clave, como el reporte de empleo, las cifras de ventas minoristas y datos de la inflación.



Dow Jones Industrial Average (.DJI) cayó a 41.49 puntos y cerró en 48,416.56

cayó a 41.49 puntos y cerró en 48,416.56 S&P 500 (.SPX) registró una pérdida de 10.90 puntos y terminó en 6,816.51 puntos

registró una pérdida de 10.90 puntos y terminó en 6,816.51 puntos Nasdaq Composite (.IXIC) cayó en 23,057.41 puntos

Precio del dólar en México hoy 15 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 10 de diciembre 2025, en $16.75 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 15 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 15 de diciembre de 2025, se ubica en 86 mil 171 dólares por unidad, registrando una importante baja de 2.27% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 549 mil 375 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 15 de diciembre 2025

El precio del petróleo cayó este lunes porque los inversores equilibraron las disrupciones vinculadas a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.



Petróleo Brent - 60.65 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 56.61 dólares el barril.

Ambos precios registraron una caída de 4% la semana pasada, lastrados por las expectativas de un superávit mundial de petróleo en 2026.