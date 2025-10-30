Isaac Stein, abogado del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, encontró una forma creativa de sobrellevar el cierre del gobierno que ha dejado sin trabajo a empleados no esenciales como él. Este profesional decidió abrir un puesto de hot dogs en las calles de Washington D.C., con lo que convirtió un desafío personal en una oportunidad única.

De abogado a emprendedor: El funcionario del IRS que vende hot dogs en traje durante el cierre del gobierno

Isaac comparte que la idea de vender hot dogs viene desde su infancia. Recordó: “La idea de hacer esto se remonta a mi infancia, como cuando yo estaba atendiendo un puesto de comida en un partido de básquetbol en el gimnasio de mi escuela primaria”.

Comenzó a solicitar los permisos correspondientes en junio de 2025, como parte de un “proyecto artístico”, pero se volvió su fuente principal de ingresos cuando el desacuerdo entre demócratas y republicanos provocó el cierre del gobierno federal.

Shysters, el negocio de la crisis: El puesto que vende 50 hot dogs al día en Washington D.C.

Actualmente, Isaac se presenta con traje para vender sus hot dogs con mostaza y cátsup a 10 dólares en su puesto llamado Shysters. Para quienes quieren su “hot dog con ingredientes incorrectos”, cobra un extra.

Su puesto vende alrededor de 50 hot dogs al día. “Cada cual tiene derecho a su propia experiencia, y lo único que puedo decir es que me lo estoy pasando muy bien”, asegura Isaac, quien disfruta tanto la actividad que la comunidad local ha respondido con gran apoyo y entusiasmo.

No es lástima, es pasión: El apoyo de la comunidad a Isaac Stein y su proyecto “artístico”

Los clientes aprecian el concepto y la historia detrás del carrito de hot dogs. Andrew Enriquez, uno de sus clientes, comentó: “Esto me hace querer apoyar más a Shysters, no como lástima, sino porque es un proyecto de pasión que realmente se siente en el servicio”.

Isaac considera este nuevo emprendimiento un proyecto artístico y cultural que le permite seguir conectado con la sociedad mientras espera su regreso al trabajo gubernamental.

Crisis histórica: El cierre del gobierno de Estados Unidos alcanza los 30 días

El cierre del gobierno, que ha llegado a 30 días, es uno de los más largos en la historia de Estados Unidos. El que duró más tiempo fue de 35 días en 2019 durante la primera presidencia de Donald Trump.

