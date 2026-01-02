Logo Inklusion Sitio accesible
Cierre en Periférico Norte 2026: alternativas viales por repavimentación

¡Toma tus precauciones! Estas serán las alternativas viales ante el cierre de carriles en Periférico Norte por trabajos de repavimentación en 2026.

Alternativas viales por cierre en Periférico Norte por repavimentación en 2026.
¿Qué alternativas viales habrá por cierre en Periférico Norte en 2026?|Gobierno del Edomex
Escrito por:  Iván Ramírez

El gobierno del Estado de México anunció el cierre de carriles en Periférico Norte por obras de reconstrucción. Entérate aquí cuáles serán las alternativas viales.

Este 1 de enero de 2026 se dio a conocer el inicio de trabajos de reconstrucción en el Periférico Norte, por lo que habrá cortes a la circulación en el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

¿Dónde serán los cortes a la circulación en Periférico Norte en 2026?

Los trabajos de reconstrucción en Periférico Norte abarcarán 108 kilómetros, donde el personal que trabajará en la zona llevará a cabo labores de repavimentación.

El objetivo es una rehabilitación integral para la mejora de la vialidad desde el municipio de Naucalpan hasta Tepotzotlán, donde se registró un desgaste en el asfalto generándose baches.

Alternativas viales por cierre en Periférico Norte en 2026

Ante las labores de repavimentación en 108 kilómetros del Periférico Norte, en el Estado de México, estas son las alternativas viales debido a los cortes a la circulación:

Sentido Toreo - Tepotzotlán

  • Calle Licenciado Rafael Reyes Espíndola
  • Avenida Ingenieros Militares
  • Avenida Rodolfo Gaona
  • Avenida Río San Joaquín

Sentido Tepotzotlán - Toreo

  • Avenida Insurgentes
  • Calle del Balneario
  • Avenida del Trabajo


