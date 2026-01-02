Cierre en Periférico Norte 2026: alternativas viales por repavimentación

El gobierno del Estado de México anunció el cierre de carriles en Periférico Norte por obras de reconstrucción. Entérate aquí cuáles serán las alternativas viales.

Este 1 de enero de 2026 se dio a conocer el inicio de trabajos de reconstrucción en el Periférico Norte, por lo que habrá cortes a la circulación en el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

🛣️🚧 En enero, arrancamos los trabajos de repavimentación de 108 km del Periférico Norte. Una obra integral para mejorar la movilidad en el #EdoMex. Mantente informada o informado sobre cierres y rutas alternas a través de medios oficiales. ☝🏻#ElPoderDeServir pic.twitter.com/7PJvmuwHSD — Gobierno del Estado de México (@Edomex) December 31, 2025

¿Dónde serán los cortes a la circulación en Periférico Norte en 2026?

Los trabajos de reconstrucción en Periférico Norte abarcarán 108 kilómetros, donde el personal que trabajará en la zona llevará a cabo labores de repavimentación.

El objetivo es una rehabilitación integral para la mejora de la vialidad desde el municipio de Naucalpan hasta Tepotzotlán, donde se registró un desgaste en el asfalto generándose baches.

🛣️🚧 La transformación llega al Periférico Norte con la reconstrucción integral de 108 km de una de las vías más importantes para el #EdoMex. Desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, mejoraremos la movilidad diaria de las familias mexiquenses. 🚗🚙#ElPoderDeServir pic.twitter.com/nmDAysZQ7p — Gobierno del Estado de México (@Edomex) December 30, 2025

Alternativas viales por cierre en Periférico Norte en 2026

Ante las labores de repavimentación en 108 kilómetros del Periférico Norte, en el Estado de México, estas son las alternativas viales debido a los cortes a la circulación:

Sentido Toreo - Tepotzotlán

Calle Licenciado Rafael Reyes Espíndola

Avenida Ingenieros Militares

Avenida Rodolfo Gaona

Avenida Río San Joaquín

Sentido Tepotzotlán - Toreo

Avenida Insurgentes

Calle del Balneario

Avenida del Trabajo






