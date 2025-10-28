Compras de pánico por cierre de pozos en Edomex: sin agua en purificadoras

Compras de pánico se registran en algunas purificadoras de agua de los municipios del Estado de México (Edomex), como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, y en colonias como Providencia, Ampliación, Providencia y San Felipe de Jesús, en la CDMX. Esto ante el cierre de pozos que han dejado de suministrar agua a las pipas. La mayoría de las purificadoras están cerradas y las que están abiertas registran largas filas.

¿Por qué están cerrando los pozos en Edomex?

La crisis por el agua se agrava en el oriente del Valle de México. El pasado lunes 27 de octubre, vecinos y piperos de Nezahualcóyotl salieron a protestar por el cierre de 140 pozos de agua en el Estado de México, clausurados por presunto robo del recurso.

La medida ha dejado sin suministro a miles de familias, escuelas, negocios y hospitales que dependían de esos puntos para abastecerse. Los trabajadores de purificadoras y piperos, señalaron que ellos no roban agua y están en regla.

Desde hace tres días, las pipas dejaron de operar, generando un grave desabasto en distintas colonias de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y zonas del oriente de la Ciudad de México, como Providencia, Ampliación Providencia y San Felipe de Jesús.

"La clínica no tiene agua, los hoteles, los restaurantes, es una afectación grande para los que vamos al día, no hay muchas ganancias", mencionó un trabajador afectado, Juan Zúñiga.

La falta de agua potable ha provocado que la población recurra a las purificadoras, muchas de las cuales permanecen cerradas o registran largas filas de personas intentando llenar garrafones.

Ante la incertidumbre, se reportaron compras de pánico en las purificadoras que aún permanecen abiertas en el Edomex y en la CDMX.

Piperos de agua bloquearon varios puntos del Edomex por cierre de pozos

El pasado lunes 27 de octubre, los bloqueos afectaron a la México-Texcoco, Lechería-Texcoco, Avenida Central y Vía Morelos, provocando afectaciones viales, además de varios puntos del Edomex.