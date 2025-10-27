Mega Bloqueo Edomex: Lista completa de autopistas y carreteras cerradas por piperos HOY 27 de octubre

Un Mega Bloqueo de Piperos y trabajadores de purificadoras la mañana de hoy 27 de octubre paraliza de última hora al Edomex. Caos vial e intenso tráfico se registran en la México-Puebla, México-Texcoco, Avenida Central, Avenida Morelos, entre otras más.

¿Por qué hay Mega Bloqueo de piperos en CDMX y EDOMEX Hoy?

Los piperos y vecinos de Nezahualcóyotl protestan la mañana de este lunes por el cierre de 140 pozos de agua en el Estado de México por presunto robo del recurso, lo que ha provocado un grave desabasto en diversas colonias del oriente del Valle de México. Desde hace tres días, las pipas que solían abastecerse en esos puntos dejaron de operar, impidiendo el suministro de agua a miles de familias, escuelas, negocios y hospitales.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades clausuraron los pozos sin previo aviso, afectando también a quienes operaban legalmente. Aseguran no estar en contra del cierre de pozos irregulares, pero exigen que se mantengan abiertos aquellos que cuentan con permisos y control sanitario, pues el agua es esencial para su trabajo y para el consumo doméstico.

Uno de los puntos más afectados por la protesta se concentra sobre la avenida Central, en la colonia El Vergel, Guadalupe, donde unas 150 personas, entre piperos, amas de casa y estudiantes, bloquean el paso.

Esta situación ha generado grave afectación vial, embotellamientos y riesgo de accidentes debido a la presencia de camiones y tráileres varados.

Los inconformes piden que alguna autoridad estatal o municipal acuda al sitio y dé una solución inmediata antes de que el desabasto de agua se agrave.

#AlertaVialFIA | Amas de casa, trabajadores y estudiantes tomaron las calles porque hace días que cerraron pozos de agua en #Edomex.



El tráfico está detenido y se registran algunas disputas en #Neza.@oscar_mendoza31 reporta en #HechosAM.https://t.co/cFw9bxqKhL pic.twitter.com/ghgWC16T1Z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2025

¿Dónde hay bloqueos por piperos hoy 27 de octubre?

En la CDMX, también hay cierres viales por piperos, los cuales se concentran principalmente en las alcaldía Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

🚨 Mañana caótica: piperos asfixian accesos a la CDMX tras operativo contra el huachicoleo de agua.



📍 Bloqueos en: Calz. Zaragoza, México-Puebla, Vía Morelos, Av. Central, México-Pachuca, México-Querétaro, López Portillo y México-Toluca.



📹 @AztecaNoticias / @FABIAN7511 pic.twitter.com/65J8dq2Ice — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2025

En el Edomex, los bloqueos afectan más la México-Texcoco, Lechería-Texcoco, Avenida Central y Vía Morelos, provocando un tráfico severo que mantiene en alerta a las autoridades.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) compartió la lista completa de avenidas cerradas por piperos y trabajadores de purificadoras:

EDOMEX:



Bloqueo carretera México-Texcoco; a la altura del puente de concreto

Avenida López Portillo

Vía Morelos, colonia Tulpetlac.

Lechería-Texcoco, colonia Venta de Carpio.

Avenida Central, municipio de Nezahualcóyotl.

Avenida Bordo de Xochiaca y Las Torres en Nezahualcóyotl.

Autopista México-Pachuca

Calz. Zaragoza

Autopista México-Puebla

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Toluca.