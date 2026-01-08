Más de 600 colonias sufren corte de agua de tres días en Tijuana; ¿cuándo regresa el suministro?

Un nuevo mega corte de agua en Tijuana tomará por sorpresa a miles de familias esta semana. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) confirmó la suspensión del suministro en 691 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito, debido a trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje, una de las infraestructuras clave para la ciudad.

¿Cuándo inicia el megacorte de agua en Tijuana y Playas de Rosarito?

El corte inició a las 00:00 horas de este jueves 8 de enero y se extenderá por al menos tres días, por lo que autoridades piden a la población tomar previsiones desde ahora, especialmente en zonas donde el servicio suele tardar más en normalizarse.

De acuerdo con la CESPT, las labores contemplan 54 horas continuas de trabajo, seguidas de hasta 36 horas adicionales para la recuperación gradual del sistema, por lo que el regreso del agua no será inmediato ni simultáneo en todas las colonias.

Lista de colonias con corte de agua en Tijuana, Baja California

Debido a que el número de colonias afectadas es muy amplio, la CESPT organizó el listado por grandes zonas y distritos, para que las personas puedan ubicar más fácilmente si su colonia está incluida.

Entre las zonas con mayor afectación se encuentran:



Aldo Esquer

Armando Valenzuela-Florido-Paraíso

Reforma

Rosarito

Si deseas consultar la lista completa y oficial de las colonias con corte de agua en Tijuana y Playas de Rosarito, la CESPT habilitó un apartado especial donde puedes verificar cada zona afectada. El listado detallado está disponible en su portal oficial .

Si tu colonia se localiza en alguna de estas áreas, es muy probable que el suministro se vea interrumpido. La CESPT recomienda almacenar agua potable, revisar tinacos y evitar el desperdicio durante los días del corte.

¿Cuándo regresa el agua a 691 colonias de Tijuana?

La reapertura del Acueducto Florido-Aguaje está programada para el sábado 10 de enero, momento en el que iniciará el proceso de restablecimiento del servicio.

Es importante tomar en cuenta que:



El regreso del agua será paulatino

Algunas colonias podrían recibir el servicio horas después que otras

Las zonas altas suelen ser las últimas en normalizarse

Autoridades piden paciencia y recuerdan que estos trabajos buscan evitar fallas mayores en el sistema durante los próximos meses.

¿Cómo pedir una pipa de agua en Tijuana?

Durante el corte, las personas que enfrenten falta total de agua pueden solicitar apoyo con pipas a través de los canales oficiales de la CESPT:



Teléfono de atención ciudadana: 073| WhatsApp al 664 370 1531

Redes sociales oficiales: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Oficinas locales del organismo