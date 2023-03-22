Ciudadano mexicano se declara culpable de accidente en el que murieron 13 inmigrantes en California

José Cruz, es un ciudadano mexicano que se ha declarado culpable de los cargos de organizar una operación de contrabando de personas que provocó la muerte de 13 inmigrantes de México y de Guatemala, en un accidente de carretera registrado hace dos años en California, cerca de la frontera con Estados Unidos.

El hombre de 49 años, quien es residente legal permanente en Estados Unidos y natural de Mexicali, en el norte del país, se ha declarado culpable ante un tribunal de distrito para el sur de California, según informó el Departamento de Justicia a través de un comunicado.

Cruz se declaró culpable de un cargo de conspiración para introducir inmigrantes indocumentados y otros tres por la misma razón con fines lucrativos. Su sentencia se tiene prevista para el próximo mes de junio, según la dependencia estadunidense.

La fiscalía de Estados Unidos, lo acusó de supervisar la "fallida" operación de contrabando del 2 de marzo del año 2021. Reclutó a conductores, cobró los pagos y organizó a sus socios para abrir un agujero en la valla fronteriza por el cual dos vehículos SUV repletos de inmigrantes se colaron en California, según reporta el Departamento de Justicia.

Human Smuggler Charged In Death Of 13 Migrants



U.S. Department of Justice press release...EL CENTRO – Jose Cruz Noguezhttps://t.co/2AmEqslbur pic.twitter.com/QI3RpmpJ1W — Officer🌟Sharon (@officersharon) April 2, 2021

Ciudadano mexicano se declara culpable de accidente en Califonria, donde murieron 13 inmigrantes

Uno de esos dos automóviles, en el que viajaban 25 personas, se estrelló contra un tractor-remolque en un cruce de carreteras a las afueras de la comunidad agrícola de Holtsville, a unos 201 kilómetros al este de San Diego en California. Trece personas, incluido el chofer, murieron en el siniestro y los 12 sobrevivientes fueron hospitalizados.

Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos encontraron por separado a otros 19 inmigrantes del segundo todoterreno, estaban acurrucados en unos matorrales cercanos después de que su vehículo se incendiara inexplicablemente.

Conforme a la fiscalía, ambos automóviles, con capacidad para ocho pasajeros y desprovistos de todos los asientos excepto dos para permitir el hacinamiento de más personas, formaban parte de la misma operación de contrabando en California.

Otro presunto contrabandista detenido en un incidente no relacionado dos semanas después del accidente mortal, condujo a las autoridades hasta José Cruz Noguez.

Un presunto cómplice, identificado como Froylan Cortez, de 49 años, también de Mexicali, sigue prófugo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.