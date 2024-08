El equilibrio de poderes está por desaparecer, alertan en protesta contra reforma judicial en Zacatecas

Con velas blancas, en el centro histórico de Zacatecas, se llevó a cabo una protesta pacífica por parte de los trabajadores del Poder Judicial, a la que se unieron ciudadanos, académicos y abogados, con la misma exigencia: que la reforma judicial no pase.

“Porque el equilibrio de poderes en este país está a punto de desaparecer. Cuánta gente murió para que tuviéramos libertad”, dijo Jesús Méndez, trabajador del Poder Judicial.

Ciudadanos se unen a protesta contra reforma judicial en Zacatecas

Juan Antonio de la Rosa, un ciudadano que acudió a apoyar la manifestación, dijo que quieren un Poder Judicial independiente, no quieren imposiciones, ya que creen en la justicia.

“Necesitamos el apoyo de todos y lamentamos mucho que haya gente apática que debería estar aquí. Tenemos que tomar las acciones que sean necesarias para poder impedir el último paso al que nos quieren llevar”, dijo Héctor Ramírez, otro ciudadano que apoyó la protesta.

Por su parte, Vanessa Martínez, jueza Local, señaló que ella quiere estar en la justicia independiente, en la que están ahora jueces y juezas, de manera libre.

Supuestos privilegios en Poder Judicial son un pretexto, señalan

La excusa para acabar con el Poder Judicial son los supuestos privilegios, pero en juego, advierten, está el futuro democrático de México, aunque gran parte de la población no entienda sus implicaciones.

“Me preocupa, porque México no ha entendido, no ha abierto los ojos en el tenor de que sus libertades se van a ver mermadas. No es lo mismo el Poder Judicial que las Fiscalías estatales o la Fiscalía General de Justicia del país”, dijo el magistrado Juan Gabriel Sánchez.