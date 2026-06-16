¿Vives aqui? Estas son las ciudades de México que son consideradas como las más felices del país en 2026

Cuándo hablemos de calidad de vida en México, muchos pensarías de inmediato en la Ciudad de México o en Monterrey; sin embargo, en el más reciente estudio de Happy City Index 2026 cusa sorpresa luego de revelar que la ciudades mexicanas mejor posicionadas en materia de bienestar y felicidad son otras; ¿cuáles son las ciudades mexicanas más felices?

El estudio internacional elaborado por el Institute for Quality of Life, una organización especializada con sede en Londres, analiza miles de ciudades alrededor del mundo para identificar cuáles ofrecen las mejores condiciones para que sus habitantes disfruten de una vida plena saludable, además de equilibrada.

¿Cuáles son las ciudades más felices de México en 2026?

Los resultados colocan a la ciudades de Aguascalientes y Guadalajara, como las únicas representantes de México dentro de las 251 ciudades más felices del mundo.

La ciudad mejor posicionada del país fue Aguascalientes que alcanzó el lugar 244 del ranking mundial, con una puntuación de 4 mil 968 unidades; de acuerdo con la evaluación, la capital hidrocalida destaco principalmente por sus condiciones de movilidad urbana, seguridad, además de calidad de vida, factores que influyen directamente en el bienestar cotidiano de la población.

Por su partem la ciudad de Guadalajara ocupo la posición 250 global con 4 mil 719 puntos; los especialistas reconocieron especialmente su dinamismo económico, su oferta cultural, además del desarrollo de infraestructura urbana que favorece la actividad social, además de productiva.

¿Qué mide el Happy City index?

A diferencia de otros estudios, el Happy City Index no evalúa la felicidad como una emoción subjetiva o momentánea. Este índice analiza 64 indicadores objetivos agrupados en seis grandes categorías:

Gobernanza y participación ciudadana



Medio ambiente



Economía



Movilidad



Salud



Inclusión social.

Los investigadores explican que la ciudades mejor calificadas suelen compartir características como transporte eficiente, planeación urbana sostenible, espacios públicos funcionales, además de acceso a servicios de calidad

Ciudades más felices en 2026: Europa domina el ranking mundial

¡Las ciudades europeas vuelven a liderar la clasificación! El primer lugar es para la ciudad de Copenhague, seguida por la ciudades de Helsinki y Ginebra.

Aunque Mexico lograr logra colocar a dos ciudades en el listado global, los resultados también evidencian los desafíos que enfrentan muchas zonas urbanas del país, en temas como movilidad, seguridad, sustentabilidad, además del acceso a servicios públicos.

La pregunta inevitable es: ¿Qué deberían hacer otras ciudades mexicanas para convertirse en lugares donde vivir no sólo sea posible, sino también ser más feliz?