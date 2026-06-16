Deja el caso Carlos Manzo: Fiscal de Michoacán pide licencia para buscar la gubernatura con Morena

Carlos Torres Piña solicitó formalmente una licencia para separarse de su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el objetivo de meterse de lleno a la contienda rumbo a 2027. El funcionario buscará participar en el proceso interno que realizará Morena para definir a su próximo candidato a la gubernatura de la entidad.

La solicitud de separación ya fue recibida por el Congreso del Estado de Michoacán y contempla una ventana de hasta 45 días naturales de separación del cargo, planeada para surtir efectos a partir del próximo lunes 22 de junio. Con este paso, Torres Piña se posiciona formalmente en la carrera interna, asegurando que su proceso se mantendrá bajo los principios de equidad del movimiento.

"Hicimos llegar este oficio al Congreso. Esperemos que lo autoricen mañana... La solicitamos hasta por 45 días, es el oficio que recogimos, con efectos del día 22", confirmó el fiscal, quien además fue enfático en que no buscará ventajas indebidas dentro del partido: "Es una exigencia, pero además así nos caracteriza... No hay cabida a que se pretenda o se actúe bajo esa lógica de cargada en absoluto".

La investigación contra Carlos Manzo queda en manos de un encargado de despacho

El anuncio de la licencia de Torres Piña ha encendido los reflectores en el ámbito judicial debido al momento crítico en el que ocurre. Como cabeza de la institución, se encontraba liderando de manera directa las indagatorias en torno al controvertido caso de Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025 en pleno evento público.

@CarlosTorres4T solicita licencia y garantiza continuidad, orden y transparencia en la institución. El Fiscal General destacó que las acciones emprendidas continuarán sin cambios. pic.twitter.com/ZCnyovKPwV — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 16, 2026

Para evitar que las investigaciones y la operatividad de la dependencia se detengan por su aventura electoral, el funcionario detalló el protocolo institucional que se activará en los próximos días: "De acuerdo al reglamento, el encargado de despacho tendrá que asumir esta responsabilidad mientras esté el titular, para las tareas que habrán de seguirse realizando".

Arranca la carrera interna de Morena rumbo a 2027

Con la salida programada de Torres Piña, Morena en Michoacán abre de forma anticipada la pasarela de aspirantes de cara al relevo constitucional de 2027. La jugada del fiscal representa una apuesta alta: dejar el control del aparato de justicia del estado para medirse en las encuestas internas del partido guinda de igual a igual con otros perfiles.

Durante el periodo en que se autorice y aplique la licencia, la atención pública estará puesta en el relevo provisional de la Fiscalía, pues el caso Carlos Manzo exige un seguimiento riguroso.