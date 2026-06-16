Desaparecen 2 adolescentes el mismo día en Guanajuato; activan la Alerta Amber por Dayana y Ana Cecilia

Buscan a dos menores que desaparecieron el mismo día en el estado de Guanajuato, se trata de Dayana Yessenia y Ana Cecilia, por quienes ya se activó la Alerta Amber. Se teme por su integridad y tu información puede ser de gran ayuda para localizarlas.

Alerta Amber de Dayana Yessenia Cabrera Fernández

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió el reporte número FGEG-AAGTO-430/2026 para activar la Alerta Amber para la localización de Dayana Yessenia Cabrera Fernández.

Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2026 en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. La adolescente, de 16 años de edad, nació el 26 de enero de 2010.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Dayana Yessenia Cabrera Fernández de 16 años, Silao de la Victoria, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/UL7ltPeNw9 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 15, 2026

Sus características físicas son: cabello lacio de color castaño obscuro, ojos alargados color café obscuro, una estatura de 1.56 metros y un peso de 70 kilogramos; al momento de su desaparición vestía una playera azul, pants gris y tenis blancos, y no se reportan señas particulares.

La ficha detalla que la menor salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que se teme por su integridad dada su minoría de edad y la posibilidad de que sea víctima de algún delito.

La alerta fue emitida formalmente el 15 de junio de 2026, poniendo a disposición los números de emergencia 800 DNUNCIA (368-62-42) y el 911 para cualquier información.

Alerta Amber de Ana Cecilia Palacios Carrillo

Por otra parte, se activó la Alerta Amber para localizar a Ana Cecilia Palacios Carrillo, de 17 años, quien desapareció el mismo 12 de junio de 2026, pero en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Tiene cabello lacio de color negro, ojos ovalados color café obscuro, una estatura de 1.55 metros y un peso de 50 kilos.

Aunque no se tienen datos sobre la vestimenta que portaba, se conoce que cuenta como señas particulares con un lunar en el cuello y un tatuaje con una imagen religiosa en el antebrazo izquierdo.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Ana Cecilia Palacios Carrillo de 17 años, San Miguel de Allende, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/luaitqyoDv — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 16, 2026

La adolescente fue vista por última vez en la fecha señalada y las autoridades temen que su integridad se encuentre en riesgo o que pueda ser víctima de la comisión de un delito.

Este reporte también fue publicado el 15 de junio de 2026 y solicita a la ciudadanía comunicarse de inmediato a la Fiscalía General del Estado mediante el 800 DNUNCIA (368-62-42) o al 911 en caso de contar con datos que ayuden a su localización.

