Transportistas anuncian bloqueos en puntos de Edomex este martes 16 de junio; rutas alternas

En redes sociales circuló una convocatoria donde transportistas y comerciantes del municipio de Naucalpan amagaron con realizar bloqueos en vialidades importantes del Estado de México (Edomex).

Las movilizaciones están planeadas para realizarse presuntamente las primeras horas de este martes 16 de junio, sin que hasta el momento las autoridades se hayan pronunciado por dicha convocatoria.

¿En dónde habrá bloqueos en Edomex este martes 16 de junio?

De acuerdo con la publicación, la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México amaga con cerrar varias vialidades del municipio de Naucalpan, entre ellas:



Lomas Verdes

1ero de mayo

Gustavo Baz

Periférico Norte (lateral)

Se desconoce la hora exacta en que dará comienzo la manifestación, la cual han señalado que será pacífica, pero advierten complicaciones en el tráfico, especialmente sobre la Avenida Dr. Gustavo Baz, una de las vialidades más largas, transitadas e importantes del municipio.

Alternativas viales por bloqueos en Naucalpan, Edomex

Si los manifestantes cumplen con los bloqueos anunciados en distintos puntos de Naucalpan, los automovilistas que se dirijan hacia la Ciudad de México (CDMX) pueden considerar algunas rutas alternas para evitar retrasos.

Entre las principales opciones se encuentran el:



Viaducto Elevado Bicentenario (Segundo Piso del Periférico).

Avenida de los Barrios o Camino Real a San Mateo.

Autopista Chamapa-Lechería.

Avenida Luis Donaldo Colosio (Carretera Naucalpan-Toluca).

Eso sí, es importante tomar precauciones, ya que algunas vialidades suelen colapsar rápidamente cuando el tráfico es desviado. Tal es el caso de la Vía Adolfo López Mateos, que pasa por la parte trasera de Ciudad Satélite, y la Avenida Jardines de San Mateo.

Transportistas denuncian abusos: por esta razón realizarán bloqueos en Edomex

Los comerciantes señalan que la manifestación se debe a los abusos por parte del subdirector de Desarrollo y Fomento Económico, Pedro Gálvez, quien presuntamente los habría extorsionado en diversas ocasiones.

Si bien no existe una denuncia directa, la Unión de Transportistas pide la destitución inmediata del funcionario, de lo contrario bloquearán estas calles para que sus demandas lleguen hasta los oídos de las autoridades.

Días después de que se difundiera la convocatoria, la asociación Yaqui Alfa anunció que se sumará al bloqueo previsto en cuatro vialidades de Naucalpan, con el fin de respaldar a transportistas y ciudadanos que exigen un trato digno.

