“Estábamos atrapados": Intensas lluvias inundan escuela primaria en Monclova, Coahuila

En Monclova, Coahuila, las fuertes lluvias causaron inundaciones que dejaron daños materiales y que atraparon al menos a 19 niños de una escuela primaria, luego de que el agua se metiera a los salones.

¿Qué pasó en la escuela Ignacio Zaragoza tras las lluvias en Monclova?

Esto sucedió el 15 de junio de 2026 en la escuela Ignacio Zaragoza y en la escuela Normal de Monclova, ubicadas en la calle del Estudiante en la colonia Primero de Mayo. Ambos planteles están justo uno al lado del otro.

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19 menores de la escuela primaria estuvieron atrapados en su plantel, mientras que otros alumnos de la Escuela Normal pudieron salir por sus propios medios una vez que el nivel del agua bajó, después de que llegó a alcanzar el metro y medio de altura.

“El agua comenzó a meterse demasiado rápido, inundó los salones, inundó la dirección, ya no había manera de salir, estábamos encerrados, nos dijeron que saliéramos por atrás, pero no sabíamos ni cómo”, relató Andrea Escandón, estudiante normalista, a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Andrea añadió que la corriente del agua era muy fuerte y que el nivel del agua le llegó incluso arriba del ombligo. Destacó que estuvo a punto de caer al suelo, pero un policía la sostuvo y evitó que cayera. No obstante, un compañero suyo no tuvo la misma suerte y sufrió una lesión en la pierna, por lo cual fue atendido por paramédicos.

Estado de salud de los menores rescatados en Coahuila

Mientras que 19 niños de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza estuvieron atrapados en el plantel. La fuerza y el nivel del agua volvían insegura una maniobra de rescate, por lo que personal de la Cruz Roja decidió mantenerlos en una zona alta.

Juan José Vila, comandante de la Cruz Roja en Monclova, destacó que el nivel del agua llegó a ser de un metro y medio. Después de que bajó el nivel del agua, todos los alumnos fueron rescatados.

