5 semanas y más de mil mdp: Edificio “inteligente” inaugurado por Alejandro Armenta en Puebla se inunda

Después de cinco semanas de haber sido inaugurado, el nuevo edificio de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla sufrió una inundación tras las fuertes lluvias que han caído en los últimos días, a pesar de que las autoridades presumían que tenía un sistema de captación de agua.

¿Qué pasó en la nueva sede de la Secretaría de Planeación de Puebla?

Imágenes proporcionadas a Azteca Noticias Puebla muestran el agua concentrada en los pasillos, donde están escritorios y sillas de las oficinas, así como escurrimientos en las puertas de los elevadores y las paredes de los estacionamientos. El agua también alcanzó a colarse por las ventanas del edificio que tiene poco más de un mes de haber sido entregado por el régimen de Alejandro Armenta. Además, la lluvia incluso salió por una tubería diseñada para proteger el cableado eléctrico, lo que incrementa el riesgo de una tragedia.

La sede inaugurada el 4 de mayo de 2026 tuvo un costo de más de mil 505 millones de pesos y está ubicada en la calle Cúmulo de Virgo, cerca de la zona de Angelópolis de la capital poblana.

La postura del Gobierno de Puebla ante los daños en la nueva sede de Finanzas

Un día después de la divulgación de las imágenes sucedidas el 12 de junio de 2026, el régimen de Alejandro Armenta confirmó la existencia de filtraciones en la nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

En un comunicado, el gobierno de Puebla señaló que realizó una revisión de las instalaciones “de manera inmediata” con el fin de identificar las zonas afectadas y realizar las acciones necesarias en el edificio recién inaugurado.

El gobierno de Puebla aseguró que los servicios en la sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración están garantizados, así como las condiciones adecuadas para sus trabajadores.

📢 Información de @SPFAGobPue



📰 Ante las lluvias atípicas registradas este 12 de junio, se presentaron filtraciones en algunas áreas del edificio de la nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, ubicada en Cúmulo de Virgo.



De manera inmediata, se… pic.twitter.com/ZX0NTi1oZu — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 13, 2026

Promesa de edificio inteligente vs. realidad en la sede de Finanzas de Puebla

En un video publicado en las redes sociales del gobierno de Puebla, Daniela Stephanie Pérez Calderón, secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, presumió que la nueva sede de la dependencia era un edificio inteligente con reconocimientos internacionales y hasta sistema de captación de agua.

🏢🌿 Un nuevo espacio fortalece el servicio público en Puebla.



El nuevo edificio de la @SPFAGobPue, un espacio inteligente y sustentable, integra áreas de estacionamiento, comedor, módulos de atención, cajeros y áreas al aire libre; infraestructura que dignifica el trabajo del… pic.twitter.com/KPs48Ji8kI — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) March 7, 2026

"Se trata de una obra que hemos dicho que es un edificio inteligente, sustentable, porque tiene sistema de captación de agua para el tema de los sanitarios. (...) Tiene un reconocimiento internacional en materia de seguridad”, afirmó en un video publicado el 7 de marzo de 2026.

