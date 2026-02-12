Máquinas tragamonedas, nuevo gancho del CJNG para reclutar jóvenes en Nayarit; aseguran 39

¿Reclutar a jóvenes? En Nayarit, autoridades federales han puesto la mira en negocios donde operan máquinas tragamonedas, señalados como presuntos puntos de reclutamiento de jóvenes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

CJNG busca reclutar a jóvenes con máquinas tragamonedas

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Marina , en estos sitios también se ha detectado venta de droga, lo que refuerza las sospechas sobre su uso como espacios de captación para la organización criminal.

Ante este panorama, la Marina ha desplegado operativos para desmontar estos establecimientos en distintos municipios del estado.

Las acciones forman parte de una estrategia dirigida a debilitar las estructuras de operación del grupo delictivo en las zonas donde mantiene presencia.

Como resultado de estos operativos, en la primera semana de febrero fueron aseguradas 39 máquinas tragamonedas en los municipios de Bahía de Banderas, Jala, Ixtlán del Río y Compostela.

El aseguramiento de estos equipos se realizó como parte de las intervenciones enfocadas en desarticular puntos que, según el reporte, estarían vinculados tanto a la operación de juegos como a actividades ilícitas.

El informe de la Marina señala que estos espacios serían utilizados para atraer a jóvenes e integrarlos a las filas del CJNG , aprovechando entornos donde confluyen actividades irregulares.

Por ello, las autoridades mantienen las acciones para desmontar estos negocios y frenar su funcionamiento en estas zonas.

El reclutamiento criminal en TikTok

¡Un peligro latente! La plataforma de TikTok se ha convertido en una de las plataformas favoritas entre los adolescentes, pero también en una gran oportunidad de reclutamiento para grupos criminales, quienes buscan a jóvenes mediante videos que aparentan diversión, poder y dinero fácil.

TikTok no siempre es diversión: si alguien te ofrece dinero fácil uniéndote a un grupo delictivo,



⚠️ ¡ALERTA, NO TE DEJES ENGAÑAR! Tu vida está en peligro.



💀 Los jóvenes reclutados son secuestrados y explotados.



📢 Si sospechas de reclutamiento ¡DENUNCIA! pic.twitter.com/mLPfB9zkJg — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) December 11, 2025

Las publicaciones que publican estas personas, pueden incluir emojis que funcionan como códigos entre grupos delictivos como: el ninja para ladrones encapuchados, casco para armamento, diablo morado para “la maña”, diablo rojo para narcocorridos, gallo referido a un líder criminal y la pizza que hace referencia al Cártel de Sinaloa.

