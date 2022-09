A tres años de su desaparición, claman justicia por Alejandro Peña

En las pancartas se leían frases como “Alejandro, escucha, tu madre está en la lucha"; “justicia para Alejandro” y “No más impunidad, justicia para Alejandro Peña”.

Se trata de una manifestación al exterior de los juzgados del Poder Judicial en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Al interior, iniciaba la audiencia de sentencia para Hugo Guadalupe “V”, el presunto responsable de la desaparición de Alejandro Peña Vázquez, el policía municipal de Celaya cuyos hechos ocurrieron el 22 de septiembre de 2019.

“Mi esposo ya se venía cuando los vio que iban para el relleno sanitario, no vio cuando se llevaron a mi niño, él nunca se imaginó eso porque él no supo que un día antes me lo habían amenazado, de que lo iban a levantar a él y a mi hermano"; recuerda María del Carmen Vázquez, mamá de Alejandro.

Una desaparición ocurrida hace tres años en Celaya

Hace tres años, a José Alejandro se lo llevaron de su guardia en el basurero de Tinajitas. Uno de los presuntos responsables, el único que espera sentencia, es su primo.





Después de cinco horas de audiencia, los familiares y amigos de Alejandro Peña Vázquez salieron de los juzgados. Ahora tendrán que esperar a que el juez dicte la sentencia.

“Ese día yo le mandé de comer y mi esposo cuando ya se venía, vio que iba en el carro mi sobrino con las personas que se llevaron a mi niño. Fue él el que se llevó a mi niño y ahorita le pedí, ahí le pedí que nos diga, que yo lo que quiero saber es qué hizo con mi niño, dónde está él porque ya son tres años"; dijo María del Carmen.

Al presunto responsable, Hugo Guadalupe “V”, lo detuvieron el primero de septiembre de este año; sus abogados prefirieron no hablar en público hasta conocer la sentencia.

De su primo, el policía de Celaya, no ha sido revelado su paradero.