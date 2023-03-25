Claudia Sheinbaum busca regulación para la renta de departamentos o casas por aplicaciones en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se analiza una regulación para la renta de departamentos o casas en la capital por medio de aplicaciones digitales.

Su propósito será que el precio de las rentas de espacios para vacacionar no aumente el precio de las rentas para vivienda en las zonas de la capital, donde hay una mayor demanda de estas aplicaciones.

"Poder al final evitar lo que queremos evitar, que, es incremento en las rentas en ciertas zonas de la ciudad producto del incremento de rentas de pisos para el turismo ese sería el objetivo de la regulación", indicó la mandataria capitalina.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum reconoció que es difícil la regulación de las aplicaciones digitales, sin embargo informó que han llevado a cabo investigaciones de lo que ha ocurrido en otras ciudades como Barcelona, para llevar realizar los procesos de verificación necesarios.

"Lo primero que tenemos que saber es, en cuánto ha aumentado el número de renta de pisos, en qué zonas de la ciudad, sabemos que en la Condesa que hay quejas de los vecinos, se ha incremetado el número de pisos que se rentan para turismo".

¿Como rentar una casa o departamente de manera segura?

La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda que al rentar una casa o departamento debes considera varias características: el precio que se cobrar, las formas de pago, las condiciones que se pondrán en el contrato.

Precisa que la renta estará determinado por varios factores: la ubicación, si está amueblada, el número de recámaras que contiene, sanitarios, cocina, sala de estudio, etc. Además, si incluye servicio adicionales como teléfono y estacionamiento, entre otros.

