Transición energética con soberanía es posible: Sheinbaum

Durante la VI Reunión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) celebrada en Oaxaca, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que la transición energética del país debe contemplar el bienestar para el pueblo y la soberanía.

“Creo yo que, hacia el futuro, México con todo lo que implica la rentabilización de las empresas tiene que tener necesariamente en cuenta estos apellidos en la transición energética: el bienestar y también la soberanía, y el intercambio comercial con Estados Unidos. (...) Esto es factible hacerlo, es la transición energética que nos hemos planteado en el país”, dijo la alcaldesa de la capital del país.

Sheinbaum Pardo también resaltó los proyectos en favor del medio ambiente que ha implementado la Ciudad de México, como la Planta Solar Fotovoltaica de la Central de Abasto; la producción de biodiésel a partir del aceite usado de cocina; la Planta de Carbonización Hidrotermal, así como el impulso a la electromovilidad con transportes como el Metrobús, Cablebús y Trolebús.

Agredece Sheinbaum a John Kerry y al embajador estadounidense

Al encuentro, asistieron el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar y el Enviado Especial Presidencial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, quien reconoció los esfuerzos encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia ambiental.

En su visita a la capital oaxaqueña, la Jefa de Gobierno aprovechó para agradecer las palabras que John Kerry expresó sobre el liderazgo del Ejecutivo federal.

“Las palabras de John Kerry hacia el Presidente que fueron inigualables, al reconocerle su cercanía con el pueblo y la transformación en México”, afirmó la mandataria capitalina.

En la VI Reunión Extraordinaria de la CONAGO, estuvieron presentes 22 gobernadores del país, el secretario de Gobernación del Gobierno de México, Adán Augusto López Hernández; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez entre otros funcionarios estatales y federales.