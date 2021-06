Claudia Sheinbaum pide no fomentar la división en la CDMX

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum llamó a todos los capitalinos a rechazar la división en la Ciudad de México (CDMX) y pidió no fomentar el clasismo, ni la discriminación después de las elecciones del 6 de junio.

En conferencia de prensa y al ser cuestionada sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo que no favorecen a Morena y las publicaciones que hablan de una división socioeconómica de la CDXM, la mandataria rechazó esta clasificación.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad. Esta ciudad es solidaria y lo que buscamos es disminuir las desigualdades y no fomentarlas y no fomentar el clasismo ni la discriminación, eso no es de esta ciudad. Esta ciudad tiene que darse la mano, como siempre se la ha dado. No estoy de acuerdo con este esquema y no hay que promoverlo”, puntualizó Claudia Sheinbaum.

Dijo que “no puede haber esta discriminación clasista, discriminatoria, sino todo lo contrario... No podemos dividir la ciudad, de ninguna manera, entre todos los habitantes de la ciudad lo debemos rechazar… esta ciudad se ha caracterizado por la defensa de los derechos, por la defensa de una ciudad igualitaria y eso tiene que seguirnos marcando, de otra manera solo se están profundizando desigualdades”.

Sheinbaum aseguró que su gobierno se encargará de que no se profundicen las desigualdades, porque para “eso llegamos” y acercará a los ciudadanos para evitar las desigualdades que privan entre los capitalinos.

#EnVivo 🔴📹 La Ciudad Innovadora y de Derechos no se detiene. 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. Acercamos derechos para disminuir desigualdades. https://t.co/teZAp31BAu — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 8, 2021

Morena tiene que evaluar resultados de elección en CDMX

Respecto a los resultados de la elección en la CDMX que no favorecen a Morena, partido que la llevó al cargo, insistió en que se debieron a la guerra sucia en contra del gobierno pero pidió hacer evaluaciones.

“Siempre hay que hacer evaluaciones en todos los casos y en este caso le corresponde a Morena hacer su evaluación de qué fue lo que pasó y considero que hubiera sido importante este trabajo territorial que normalmente se hace”, dijo y refirió que también es necesario tomar en cuenta que las campañas se hicieron durante la pandemia.

Indicó que aunque tiene que terminar el conteo de la elección y esperar los resultados finales, sea cual sea el resultado “trabajaremos con todos y todas en la ciudad de México como siempre lo hemos hecho”.

