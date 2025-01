Estas son las dos reformas que Claudia Sheinbaum enviará al Congreso en febrero

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta mencionó que buscará enviar dos reformas al Congreso para el mes de febrero. Aquí te contamos cuáles son, qué implicarán y todo lo que debes de saber.

Claudia Sheinbaum enviará dos reformas al Congreso para febrero

En la mañanera se dio a conocer que habrá 20 iniciativas de reforma para este año; sin embargo, la presidenta Sheinbaum comenzará con dos que enviará para febrero.

“Para febrero solamente vamos a enviar la no reelección y en contra del nepotismo. En el caso de la no reelección, estamos planteando que a partir del 2030 ya no haya reelección en ninguno de los cargos de elección popular y en el caso del nepotismo, lo que estamos planteando, es que también en el caso de elecciones no pueda dejarse un familiar inmediato de cualquier partido político de quien gobierna; sea presidente, gobernador o presidente municipal”.

Asimismo, refirió que esencialmente se refiere al cargo del Ejecutivo, aunque puede plantearse también para el legislativo. “Vamos a enviar esas dos”, dijo.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que planea una #ReformaElectoral que reduzca los costos de la elecciones, garantizando su transparencia y legitimidad además de analizar la desaparición de los legisladores #Plurinominaleshttps://t.co/Tg9K6jfj64 pic.twitter.com/vTJrmctg5N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2025

¿En qué consistirá la reforma electoral?

Referente a la reforma electoral, la presidenta dijo que tendrán que sentarse a analizar “una nueva reforma, que tenga como objetivos":



“Disminuir los costos de las elecciones, sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y su legitimidad”.

“La disminución del financiamiento de los partidos políticos”.

“Generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales”.

“Nosotros creemos que así como hay en varios estados, por eso hay que analizarlo, pude ser a partir de como se establece en el Senado de la República, sin las listas plurinominales, es decir, que queden los dos de mayoría y después la primera minoría”.

Refirió que buscarán que cualquier persona que busque un puesto en el Poder Legislativo tendrá la obligación de ir a campaña. Esto, con el objetivo de que tengan la relación con el pueblo y la gente. Por último, Sheinbaum dejó en claro que no hay fecha para enviarla al Congreso, pues vale la pena hacer mesas y debates para recoger la información y así lograr una reforma “acorde a la democracia de nuestro país”.