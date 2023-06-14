VIDEO: Claudia Sheinbaum es señalada de “reclamarle” a Alfonso Durazo

En el marco del Consejo Nacional de Morena, Claudia Sheinbaum, quien fuera jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), fue captada en video reclamándole a Alfredo Durazo, presidente y también gobernador de Sonora.

A pesar de que no se escucha lo que dicen ambos, se puede notar por la expresión de estos que estaban molestos, pues incluso Claudia Sheinbaum señala al presidente del Consejo Nacional de Morena con el dedo y lo apoya después en la mesa. Algunos incluso mencionan que entre las palabras que dice la candidata están: "Yo ya me cansé".

En el video también salen a cuadro otras dos corcholatas, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal; sin embargo, no intervienen.

¿Unidad? 👀



En un #video que circula en redes sociales se aprecia a la todavía Jefa de Gobierno de la #CDMX, @Claudiashein, haciéndose de palabras con @AlfonsoDurazo, gobernador de Sonora.



¿Que está pasando? ¡Las #Elecciones2024 estresan! pic.twitter.com/WbREgRkrz3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

Consejo Nacional de Morena da a conocer método para escoger a candidato presidencial

Fue el pasado domingo 11 junio cuando se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena para determinar cómo sería el método para escoger al aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, donde se encontraron los seis candidatos al cargo.

Alfonso Durazo dio a conocer los requisitos: “Se definirá por encuesta nacional a un mínimo de cuatro y máximo de 6. Es público y notorio que dejan perfilado en orden alfabético Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum”.

La fecha máxima para firmar su registro será el viernes 16 de junio y antes de eso deberán separarse de su cargo. Por lo que se prevé que entre mañana y el viernes todas las demás corcholatas firmen el acuerdo que se establece, el único que lo ha hecho, por el momento, es el excanciller Marcelo Ebrard.

Se pospone conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum

La conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum que estaba prevista para este miércoles 14 de junio a las 12:00 horas, con "un importante mensaje para la ciudadanía", fue pospuesta dos veces, en primera instancia se movió a las 14:00 horas; posteriormente a las 17:00 horas. Además, señalaron que tuvo una junta de última hora con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, a pesar de que ya se había reunido con él antes.