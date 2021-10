Clienta celosa de una “neni” pide que “una fea” atienda a su novio

Una “neni” que se dedica a vender artículos a través de redes sociales tuvo una experiencia desagradable cuando realizó la entrega al novio de una clienta, quien se puso celosa y le pidió que en futuras ocasiones fuera “una fea” quien acudiera a la cita para darle el producto.

A través de una página de Facebook llamada “Pichicatería”, la joven compartió su testimonio, en el que acusó que la clienta “desde su primer compra se portó de manera incorrecta” y la acusó de “roba novios”.

Te puede interesar: Mujer denuncia cobro de hospital por llorar durante cirugía

Según la historia de esta “neni”, todo comenzó cuando la joven que compró diferentes productos confirmó en un chat de WhatsApp que sería su novio el que recogería el pedido, ya que ella estaba en clase.

Como es costumbre en este tipo de emprendimiento, la vendedora describió su vestimenta para que la identificara más fácil. “Llevo una blusa con estampado animal print, pantalón de mezclilla y una bolsa negra”, escribió en el chat con la clienta, a quien añadió a sus contactos como “Tóxica”.

Cuando la “neni” confirmó que la mercancía había sido recibida, la chica que hizo la compra preguntó si alguien más hacía las entregas, porque había surgido un “problemita”. En ese momento la vendedora aclaró que un hombre le ayudaba en este emprendimiento.

El problema eres tú bebé, por eso preguntaba si entregabas solo tú. Sin que te ofendas, ¿siempre te arreglas así cuando entregas? ¿O solo fue porque te dije que iba mi novio?

Ante el señalamiento, la vendedora mencionó que ella desconocía que el novio recogería los productos. Mientras que la clienta aseguró que deseaba seguir comprando, pero solamente si las entregas las hacía el chico que ayudaba a la “neni”.

Quiero seguir comprándote, pero quiero pedirte si cuando me entregues mandes al chico que comentas. Siendo sincera yo siempre estoy en clase, estudio Derecho y pues no siempre tengo tanto tiempo, entonces mi novio recogería siempre.

Celos de la clienta llegaron hasta las amenazas de desprestigio en redes sociales

En su explicación, la “tóxica” dijo que su novio era “ojo alegre” y luego de encontrarse con la vendedora comentó que era muy guapa, lo que al parecer despertó los celos de la joven y pidió que “una fea” entregara el pedido, pues no confiaba en “las solteras”.

Durante la conversación que mantuvieron por WhatsApp, la compradora no solo reclamó que ya no le querían vender porque las entregas no coincidían con los días que ella necesitaba el producto, también le pidió a la “neni” que bloqueara a su novio en Facebook.

“Oye nena, te quería cometar algo, bueno, pedir. ¿Puedes bloquear a mi novio de tu página? La otra vez vi que te sigue y no sé para qué”, escribió la clienta en un comentario. En un segundo mensaje confirmó que no deseaba que su pareja viera en esa red social a la vendera, por eso insistía que lo bloqueara.

Luego de varios mensajes, la clienta amenazó con “quemar” a la vendedora en otros grupos de Facebook y acusarla de “roba novios” y “ratera”, pero la “neni” afirmó que toda publicidad era buena y le pidió que no le escribiera más, como se puede leer en todos los chats que compartió en esa red social.

Te puede interesar: VIDEO: Mujer utiliza un bastón para defenderse de ataque de leopardo