¡Aguas con el clima! Se esperan lluvias fuertes y heladas por el frente frío 19 en México
Se esperan lluvias, frío intenso y rachas de viento en varios estados del país. Revisa cómo estará el clima en tu región este 10 de diciembre.
El Frente Frío número 19 sigue afectando a buena parte del país y este 10 de diciembre de 2025 traerá lluvias, ráfagas de viento, oleaje elevado y temperaturas extremas, desde calor intenso hasta heladas en zonas altas.
Este sistema se mantiene estacionario en la península de Yucatán, dejando lluvias muy intensas en el sur y sureste del país, y ambiente frío en regiones del norte y centro. Además, la masa de aire polar que lo acompaña provocará un evento de “Norte” con viento fuerte especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
A continuación, te contamos de forma clara y sencilla cómo estará el clima en tu estado para que tomes precauciones.
⛈️ Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General de las 18:00 horas, en el siguiente enlace 📷 https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/ikM19d9LyQ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 10, 2025
Lluvias fuertes en el sur y sureste del país
El frente frío traerá lluvias de distintas intensidades:
Lluvias muy fuertes e intensas
- Chiapas (norte y este)
- Tabasco (sur)
- Veracruz (zona Olmeca)
- Oaxaca (este)
Lluvias fuertes
- Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Estas lluvias pueden venir acompañadas de truenos y rachas de viento, especialmente en zonas serranas.
Se prevén #Lluvias y #Chubascos, #Rachas de #Viento de hasta 35 km/h en zonas de tormenta y #DescargasEléctricas en regiones de #Guerrero. 🧐 pic.twitter.com/w7miu4tviv— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 9, 2025
Viento fuerte y oleaje elevado para el 10 de diciembre
El evento de “ Norte ” dejará rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de hasta 2.5 metros, por lo que se recomienda precaución en carreteras, embarcaciones y zonas costeras.
También se esperan ráfagas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Estas condiciones podrían provocar caída de árboles o anuncios publicitarios.
Temperaturas extremas: desde 40 °C hasta heladas
El país tendrá contrastes importantes:
Temperaturas altas
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y costa de Chiapas.
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.
Temperaturas mínimas bajo cero
- -10 a -5 °C: zonas altas de Chihuahua y Durango.
- -5 a 0 °C: sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Si vives en zonas serranas, abrígate bien y procura no exponer a niños y adultos mayores al frío intenso.
Clima para la CDMX y el Edomex
La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un día frío por la mañana y templado por la tarde, con posibilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas.
🌧️ De acuerdo con @conagua_clima, el sistema frontal núm. 19 permanece estacionario sobre la península de Yucatán, generando lluvias de gran intensidad en el sureste y oriente del país.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 10, 2025
🌧️ Lluvias puntuales intensas: Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur).
🌧️ Muy fuertes:… pic.twitter.com/y1hmr5UWiY
- CDMX:
- Mínima: 9 a 11 °C
- Máxima: 22 a 24 °C
- Edomex:
- Mínima: 7 a 9 °C
- Máxima: 18 a 20 °C