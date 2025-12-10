¡Aguas con el clima! Se esperan lluvias fuertes y heladas por el frente frío 19 en México

El Frente Frío número 19 sigue afectando a buena parte del país y este 10 de diciembre de 2025 traerá lluvias, ráfagas de viento, oleaje elevado y temperaturas extremas, desde calor intenso hasta heladas en zonas altas.

Este sistema se mantiene estacionario en la península de Yucatán, dejando lluvias muy intensas en el sur y sureste del país, y ambiente frío en regiones del norte y centro. Además, la masa de aire polar que lo acompaña provocará un evento de “Norte” con viento fuerte especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

A continuación, te contamos de forma clara y sencilla cómo estará el clima en tu estado para que tomes precauciones.

Lluvias fuertes en el sur y sureste del país

El frente frío traerá lluvias de distintas intensidades:

Lluvias muy fuertes e intensas



Chiapas (norte y este)

Tabasco (sur)

Veracruz (zona Olmeca)

Oaxaca (este)

Lluvias fuertes



Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Estas lluvias pueden venir acompañadas de truenos y rachas de viento, especialmente en zonas serranas.

Viento fuerte y oleaje elevado para el 10 de diciembre

El evento de “ Norte ” dejará rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de hasta 2.5 metros, por lo que se recomienda precaución en carreteras, embarcaciones y zonas costeras.

También se esperan ráfagas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles o anuncios publicitarios.

Temperaturas extremas: desde 40 °C hasta heladas

El país tendrá contrastes importantes:

Temperaturas altas



35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y costa de Chiapas.

30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas bajo cero



-10 a -5 °C: zonas altas de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C: sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Si vives en zonas serranas, abrígate bien y procura no exponer a niños y adultos mayores al frío intenso.

Clima para la CDMX y el Edomex

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un día frío por la mañana y templado por la tarde, con posibilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

