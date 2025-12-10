Logo Inklusion Sitio accesible
noticiasHeader.png

¡Aguas con el clima! Se esperan lluvias fuertes y heladas por el frente frío 19 en México

Se esperan lluvias, frío intenso y rachas de viento en varios estados del país. Revisa cómo estará el clima en tu región este 10 de diciembre.

Clima 10 de diciembre 2025 en México
Clima 10 de diciembre 2025 en México; lluvias, vientos fuertes y temperaturas extremas por el frente frío 19|SMN
Notas,
Salud y Educación
Escrito por: Oscar Morales

El Frente Frío número 19 sigue afectando a buena parte del país y este 10 de diciembre de 2025 traerá lluvias, ráfagas de viento, oleaje elevado y temperaturas extremas, desde calor intenso hasta heladas en zonas altas.

Este sistema se mantiene estacionario en la península de Yucatán, dejando lluvias muy intensas en el sur y sureste del país, y ambiente frío en regiones del norte y centro. Además, la masa de aire polar que lo acompaña provocará un evento de “Norte” con viento fuerte especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

A continuación, te contamos de forma clara y sencilla cómo estará el clima en tu estado para que tomes precauciones.

Lluvias fuertes en el sur y sureste del país

El frente frío traerá lluvias de distintas intensidades:

Lluvias muy fuertes e intensas

  • Chiapas (norte y este)
  • Tabasco (sur)
  • Veracruz (zona Olmeca)
  • Oaxaca (este)

Lluvias fuertes

  • Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Estas lluvias pueden venir acompañadas de truenos y rachas de viento, especialmente en zonas serranas.

Viento fuerte y oleaje elevado para el 10 de diciembre

El evento de “ Norte ” dejará rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de hasta 2.5 metros, por lo que se recomienda precaución en carreteras, embarcaciones y zonas costeras.

También se esperan ráfagas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles o anuncios publicitarios.

Temperaturas extremas: desde 40 °C hasta heladas

El país tendrá contrastes importantes:

Temperaturas altas

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y costa de Chiapas.
  • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas bajo cero

  • -10 a -5 °C: zonas altas de Chihuahua y Durango.
  • -5 a 0 °C: sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Si vives en zonas serranas, abrígate bien y procura no exponer a niños y adultos mayores al frío intenso.

Clima para la CDMX y el Edomex

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un día frío por la mañana y templado por la tarde, con posibilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

  • CDMX:
    • Mínima: 9 a 11 °C
    • Máxima: 22 a 24 °C
  • Edomex:
    • Mínima: 7 a 9 °C
    • Máxima: 18 a 20 °C
Tags relacionados
Salud y Bienestar Clima en México Desastres naturales

Nota