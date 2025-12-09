Códice Guadalupano: Este es el significado de los elementos en la imagen de la Virgen de Guadalupe

La primera aparición que Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe hizo ante San Juan Diego ocurrió un 9 de diciembre, cuando escuchó cantos de pájaros. En el cerro del Tepeyac se encontró con una imagen milagrosa, que después quedó estampada en un ayate, donde todos los elementos tienen un significado cargado de fe para la religión católica.

La Virgen le pidió a San Juan Diego que tomara algunas rosas y las entregara al Obispo Fray Juan de Zumárraga, quien no creía los relatos sobre las apariciones. Fue entonces que un 12 de diciembre, al mediodía, aquel hombre desplegó su ayate y apareció la imagen venerada.

“Apareció de improviso la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de conservarla, guardada ahí en lo que es su hogar predilecto, su templo del Tepeyac, que llamamos Guadalupe”.

Así es como se describe la aparición en la tilma, en el relato conocido como Nican Mopohua, que en náhuatl significa “Aquí se narra”, fue escrito entre 1545 y 1548, y está disponible en varios idiomas, en la página oficial de la Basílica de Guadalupe .

Lista completa de todos los elementos en la Virgen y qué representan para la religión católica

La Virgen Santa María de Guadalupe lleva en su nombre las dos raíces culturales más importantes del mundo, los judíos y los árabes; mientras que en su imagen hay elementos que son parte de un mensaje de fe, esperanza y misericordia.

Virgen de Guadalupe, nos acogemos en tu manto buscando descanso.

Abrázanos y acompáñanos en cada paso, y permite que en tu compañía encontremos alegría.



Apoya la labor de la Iglesia y caminemos juntos como hermanos:https://t.co/qgavuP1mpU pic.twitter.com/SESCoL9Q6W — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) December 6, 2025

Esa imagen en la tilma es un códice, donde cada aspecto sirvió a los indígenas para reconocer el significado que quería transmitir la Guadalupana, que es el amor de Dios y su Madre.

Flores cerro-corazón

Nacen en el cielo, se ven encima de los pliegues de la túnica; tienen la figura de cerro que termina en punta y su tallo, representa al agua, por lo que los indígenas las consideraban como símbolos del Tepeyac.

Hay otras pequeñas flores que se pueden observar en el ayate, como si se tratara de una tierra de flores o xochitlalpan, que significa la plenitud de la verdad.

La flor-cerro, si se pone de cabeza, tiene forma de corazón, que para los fieles simboliza la sangre y arterias, es decir, el sustento de la divinidad.

Luna negra

Se encuentra en fase de cuarto menguante y su color es negro porque está en contra luz con el Sol. Sobre ella, en el centro, se encuentra la Virgen, porque en su vientre se encuentra el verdadero Sol de Justicia, eclipsando todo a su alrededor.

“Dios en María es el Ser Supremo por excelencia y viene a su ‘hogar’, centro de su ‘casita sagrada’, centro de su iglesia”, explica la Basílica de Guadalupe.

Ácido derramado

En 1784, un platero que limpiaba el marco de la imagen derramó ácido, pero la tilma soportó este material y únicamente apareció una sutil mancha del lado derecho.

El rostro

Muestra ternura, compasión, misericordia, consuelo y amor; se nota ligeramente inclinado, como muestra de humildad. Tiene un rostro mestizo, porque es la madre de todos los hombres que viven en la tierra.

De acuerdo con una tradición indígena de Zozocolco, Veracruz, el rostro de la Virgen no es de los españoles ni de los indígenas, sino de ambos, por eso se le llama cariñosamente como “Morenita”, madre de todos los pueblos.

Amada Virgen de Guadalupe, te rogamos nos acompañes en los momentos difíciles. pic.twitter.com/6uQjfOP3HK — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) October 18, 2021

Cinta oscura

Se encuentra anudada en la parte superior del vientre, como un anuncio de su maternidad, de una mujer “en cinta”, que está en espera, una mujer de “Adviento”.

Los ojos

En ellos se puede apreciar misericordia y compasión, además, tienen reflejos, como en cualquier ojo humano.

Rayos solares

La Virgen de Guadalupe está rodeada de rayos de oro, algunos son rectos y otros serpentean, pero todos juntos hacen una figura de “nimbo”, lo que significa divinidad, ya que ella tiene en su vientre al verdadero Sol de Justicia.

El ángel

Representa a un cuauhtlatoatzin, que significa “águila que habla cosas divinas o preciosas”; presenta a la Virgen y es una manera de simbolizar la armonía que existe entre el cielo y la tierra.

Las alas de este ángel tienen tres colores y unidos al negro de la Luna, representan los cuatro rumbos del universo: azul, simboliza el Sur; negro, el Norte; blanco, el Oeste y rojo, el Este.

Túnica

Es de color rosa, con sombras marrón y carmesí, para representar a la tierra; tiene nueve flores doradas que nos recuerdan a los nueve pueblos indígenas que había en el Valle de México.

Cabello

Luce partido a la mitad, peinado hacia abajo, lo que para los indígenas significa virginidad.

Nubes

La imagen de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe está rodeada de nubes porque son la manifestación divina de su figura y según la Basílica, se puede describir como:

“La que viene del lugar a todos desconocidos, Ella abre un cofre de las riquezas espirituales y Ella es ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual, en Ella se manifiesta visible”.

Manos

La Virgen está en oración, por eso sus manos aparecen juntas; además, la flor cerro-corazón que está a la altura de su pecho, se encuentra dentro de sus manos. De igual manera, es una forma de representar a los corazones de los fieles, que ponen su fe en la Guadalupana.

Flor de cuatro pétalos

Es la única que aparece en toda la túnica y se localiza a la altura de su vientre, como representación del Nahui Ollin, que quiere decir “El verdaderísimo Dios por quien se vive”, es decir, se refiere a Jesucristo.

Manto

Es de color azul-verdoso, simboliza la protección divina y tiene 46 estrellas, que coinciden con las constelaciones sobre el Valle de México, como muestra del vínculo entre el cielo y la tierra.

Broche

Tiene forma ovalada y una cruz en el centro; los indígenas lo veían como el amor y sacrificio que hizo Dios, así como el corazón divino que da vida a la Guadalupana.

Zapatilla

Es del mismo color de la tilma y está apoyada en el centro de la luna negra; es una muestra que la tela no pasó por ningún proceso de preparación para plasmar en ella la imagen de la Virgen.

