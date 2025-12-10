¿Cuándo inicia el Maratón Guadalupe-Reyes 2025? Esto debes saber antes de las posadas

¡A prepararse! Empieza la cuenta regresiva para el Maratón Guadalupe-Reyes 2025; una temporada que mezcla fe, tradición, comida, posadas y reuniones con los amigos.

Cada diciembre, miles de personas se preparan para este periodo que arranca el 12 de diciembre, con la celebración a la Virgen de Guadalupe , y que incluye 26 días de festejos que muchos consideran “la fiesta más larga del país”.

¿Cuántos días dura el operativo Guadalupe-Reyes?

Aunque hoy el término suena más a fiesta que a otra cosa, el concepto nació en los años 90, cuando el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, implementó un operativo especial para proteger a peregrinos, regular el tránsito y evitar accidentes derivados del consumo de alcohol.

A finales del siglo XX, el nombre comenzó a circular entre chilangos para describir “la temporada en la que no se dice que no a ninguna fiesta”.

Con el tiempo, la gente adoptó el nombre, pero lo convirtió en sinónimo de celebraciones continuas: posadas, cenas navideñas, Año Nuevo y, finalmente, la llegada de los Reyes Magos.

De esta forma, el Guadalupe-Reyes empieza oficialmente el viernes 12 de diciembre y concluye el 6 de enero de 2026.

¿Cuándo inician las posadas?

El 16 de diciembre arrancan las tradicionales Posadas, que se celebran durante nueve días, hasta el 24 de diciembre.

Estas fiestas recuerdan el recorrido de María y José buscando alojamiento en Belén, y son parte esencial del espíritu navideño mexicano.

Durante cada posada se cantan letanías, se reparten aguinaldos y, por supuesto, se rompe la piñata con estrellas de siete picos , que representan los pecados capitales, y eran parte del proceso de evangelización en el siglo XVI, especialmente en lugares como Acolman, Estado de México (Edomex), donde se celebraron algunas de las primeras posadas del país.

¿Cuántos días faltan para Navidad?

La cuenta regresiva hacia Navidad es uno de los momentos favoritos del maratón. El 24 de diciembre marca la cena navideña, donde en muchas casas del centro del país no faltan los romeritos, el bacalao, el pavo o la pierna al horno.

Después viene el Día de los Santos Inocentes (28 de diciembre), las celebraciones de Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos, quienes completan el ciclo festivo el 6 de enero con rosca incluida.

Aunque oficialmente termina ese día, hay quienes extienden el maratón hasta el 2 de febrero, donde se celebra el Día de la Candelaria con los tradicionales tamales.