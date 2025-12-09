¿’Megapuente’ por el Día de la Virgen de Guadalupe? Esto dice la SEP sobre la suspensión de clases el 12 de diciembre

El 12 de diciembre 2025, se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas más importantes para las y los mexicanos, llena de celebraciones religiosas; sin embargo, la fecha trae consigo la pregunta que pone en vilo a los estudiantes y padre: ¿Habrá 'megapuente o suspensión de clases por las celebraciones? Esto dice el calendario de la SEP.

¿Suspenderán las clases en México este 12 de diciembre 2025?

¡Atención, estudiantes! La Secretaria de Educación Pública confirmó que el viernes 12 de diciembre 2025 , el Día de la Virgen de Guadalupe , las y los alumnos de preescolar , primaria y secundaria , deben asistir a clases de manera normal, por lo que NO habrá megapuente .

A pesar de que esta fecha es emblemática para las familias católicas, el calendario de la SEP NO lo marca como un día feriado, por lo que le horario de las clases no tendrá cambios.

¿Será día feriado para los trabajadores de México?

¡Malas noticias! El Día de la Virgen de Guadalupe tampoco está marcado como fecha de descanso en la Ley Federal del Trabajo, por lo que las actividades se realizarán de manera normal.

Los únicos que podrán disfrutar de un descanso son los trabajadores de instituciones bancarias, pues el 12 de diciembre de cada año se conmemora el Día del Empelado Bancario, suspendiendo las actividades de las compañías financieras.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2025?

¡Marca la fecha! El calendario de la SEP confirmó que las vacaciones de invierno comienzan el próximo lunes 22 de diciembre 2025 , y terminan el viernes 9 de enero 2026.

Por otro lado, los alumnos de preparatorias, CCHs y de la UNAM comenzarán las vacaciones el próximo 12 de diciembre 2025. El IPN sale de vacaciones el 22 de diciembre.

Este año, la temporada vacacional de invierno tendrá una duración de tres semanas para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Los docentes y directores de nivel básico, tendrán un periodo de descanso más corto, pues deberán tomar un taller una semana antes del regreso oficial a clases.