¿A qué hora se cantan “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe?

La celebración de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe es uno de los momentos más esperados por millones de fieles en México y el extranjero. Este 2025, TV Azteca ha confirmado nuevamente su transmisión especial en vivo desde la Basílica de Guadalupe, con una cobertura que busca acercar a las familias a este acto de fe y tradición.

La conducción estará a cargo de Luz Elena González y el padre José de Jesús Aguilar, quienes acompañarán al público en una noche llena de música, devoción y simbolismo religioso.

¿Cuándo inicia la transmisión de TV Azteca sobre Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Como cada año, la programación especial para la celebración guadalupana comenzará el jueves 11 de diciembre, al finalizar el noticiero Hechos Noche.

Desde ese momento, TV Azteca emitirá la misa solemne de los peregrinos y continuará con la cobertura de las actividades previas al canto de Las Mañanitas.

El concierto en honor a la Virgen está programado para comenzar a las 11:00 p.m. (tiempo del centro de México) del jueves 11 de diciembre. Durante esta hora previa, los artistas invitados interpretarán temas marianos y tradicionales, preparándose para recibir juntos el 12 de diciembre.

Cuidemos a los peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe para celebrar este 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe 🌹 pic.twitter.com/n6o1uZAJXm — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) December 9, 2025

¿A qué hora se cantan Las Mañanitas?

El punto más esperado de la noche, la interpretación de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe , se realizará en punto de las 12:00 a.m. del viernes 12 de diciembre de 2025.

Con el cambio de fecha hacia el día 12, los fieles simbolizan el “cumpleaños espiritual” de la Virgen, recordando su aparición al indígena Juan Diego en 1531.

Cantar Las Mañanitas se ha convertido en un acto de amor y agradecimiento. Miles de peregrinos llegan a la Basílica para dar gracias por favores recibidos o pedir protección, mientras otros siguen la ceremonia desde casa con el mismo fervor.

Artistas confirmados para la celebración de Las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe

Entre los cantantes que rendirán homenaje a la Virgen destacan figuras con tradición en este evento, como Viviann Baeza, Denisse de Kalafe, Tatiana, Germán Montero, entre otros.

Sus interpretaciones se realizarán tanto en el interior como en el exterior de la Basílica, donde cada año se congregan miles de asistentes.

La transmisión estará disponible:



En televisión abierta, por cadena nacional en el canal 1 de TV Azteca.

En línea, a través de YouTube y la página oficial de Facebook de TV Azteca, para quienes no puedan seguirla por televisión.

La festividad guadalupana es considerada uno de los actos de fe más grandes del país. Cantar Las Mañanitas a la Virgen no solo es una tradición religiosa, sino también un símbolo cultural profundamente arraigado.

Cada año, este evento reúne a familias, peregrinos y espectadores que se conectan emocionalmente con la figura de la Virgen de Guadalupe, considerada la “madre de todos los mexicanos”.