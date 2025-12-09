Frente frío 19 pone en alerta al sureste de México: lluvias fuertes, norte violento y frío intenso
Lluvias intensas, vientos fuertes y frío marcarán el inicio de semana en México debido al frente frío 19. Revisa el pronóstico por estados.
El frente frío número 19 seguirá dando de qué hablar durante esta noche, madrugada y el martes, ya que recorrerá el oriente, sureste y la Península de Yucatán dejando lluvias muy fuertes, un descenso marcado de temperaturas y vientos intensos con evento de “Norte”.
¿En dónde lloverá este 9 de dicembre?
Los estados más afectados entre hoy y mañana serán Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan lluvias intensas, sobre todo en zonas serranas y regiones costeras. Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos, por lo que autoridades piden a la población mantenerse atenta.
Además, en estados del norte, noreste y centro del país continuará el ambiente frío a muy frío , acompañado de densos bancos de niebla en zonas altas.
En las próximas horas se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en 13 entidades de #México. Ve más información ⬇️https://t.co/GawurfNgCt pic.twitter.com/eXDX5pv7WS— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 9, 2025
Habrá evento de "Norte en el sureste
El “Norte” también será protagonista. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) se prevén rachas de 80 a 100 km/h, e incluso la posible formación de trombas marinas en costas de Veracruz. En Tamaulipas y en la Península de Yucatán también se sentirán vientos fuertes.
Por si fuera poco, el oleaje alcanzará hasta 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec y costas de Veracruz, así como de 2 a 3 metros en Tabasco, Campeche y Yucatán, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones pequeñas.
Para el martes, el frente frío 19 se estacionará en el sureste y la Península de Yucatán, lo que mantendrá las lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Campeche, Yucatán y Quintana Roo también tendrán lluvias fuertes y chubascos.
Aunque la masa de aire polar empezará a modificar su temperatura, seguirá haciendo frío durante la mañana en el centro y norte del país, con heladas en zonas altas de estados como Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas máximas esperadas mañana:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y costa de Oaxaca
- 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Morelos, suroeste de Puebla y costa de Chiapas
Temperaturas mínimas más frías:
- -10 a -5 °C: Zonas altas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C: Sierra de Baja California, Sonora, Edomex, Tlaxcala y Puebla
- 0 a 5 °C: Áreas altas de Coahuila, Nuevo León, SLP, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
Consulta en el gráfico las #Temperaturas mínimas que se esperan durante la madrugada de hoy y las primeras horas de mañana martes 09 de diciembre. 🥶 pic.twitter.com/i3VeI2BpW5— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 9, 2025
Así estará el clima en la Ciudad de México y el Estado de México
En la
CDMX
y el Valle de México dominará el cielo nublado durante gran parte del día, con ambiente frío por la mañana y templado por la tarde. Hay probabilidad de chubascos con descargas eléctricas tanto en la capital como en municipios del Estado de México.
- CDMX: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C
- Edomex: mínima de 6 a 8 °C y máxima de 17 a 19 °C
- El viento será del este y sureste, con rachas de hasta 40 km/h