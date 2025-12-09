Frente frío 19 pone en alerta al sureste de México: lluvias fuertes, norte violento y frío intenso

El frente frío número 19 seguirá dando de qué hablar durante esta noche, madrugada y el martes, ya que recorrerá el oriente, sureste y la Península de Yucatán dejando lluvias muy fuertes, un descenso marcado de temperaturas y vientos intensos con evento de “Norte”.

¿En dónde lloverá este 9 de dicembre?

Los estados más afectados entre hoy y mañana serán Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan lluvias intensas, sobre todo en zonas serranas y regiones costeras. Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos, por lo que autoridades piden a la población mantenerse atenta.

Además, en estados del norte, noreste y centro del país continuará el ambiente frío a muy frío , acompañado de densos bancos de niebla en zonas altas.

En las próximas horas se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en 13 entidades de #México. Ve más información ⬇️https://t.co/GawurfNgCt pic.twitter.com/eXDX5pv7WS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 9, 2025

Habrá evento de "Norte en el sureste

El “Norte” también será protagonista. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) se prevén rachas de 80 a 100 km/h, e incluso la posible formación de trombas marinas en costas de Veracruz. En Tamaulipas y en la Península de Yucatán también se sentirán vientos fuertes.

Por si fuera poco, el oleaje alcanzará hasta 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec y costas de Veracruz, así como de 2 a 3 metros en Tabasco, Campeche y Yucatán, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones pequeñas.

Para el martes, el frente frío 19 se estacionará en el sureste y la Península de Yucatán, lo que mantendrá las lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Campeche, Yucatán y Quintana Roo también tendrán lluvias fuertes y chubascos.

Aunque la masa de aire polar empezará a modificar su temperatura, seguirá haciendo frío durante la mañana en el centro y norte del país, con heladas en zonas altas de estados como Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas esperadas mañana:



35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y costa de Oaxaca

30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Morelos, suroeste de Puebla y costa de Chiapas

Temperaturas mínimas más frías:



-10 a -5 °C: Zonas altas de Chihuahua y Durango

-5 a 0 °C: Sierra de Baja California, Sonora, Edomex, Tlaxcala y Puebla

0 a 5 °C: Áreas altas de Coahuila, Nuevo León, SLP, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Consulta en el gráfico las #Temperaturas mínimas que se esperan durante la madrugada de hoy y las primeras horas de mañana martes 09 de diciembre. 🥶 pic.twitter.com/i3VeI2BpW5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 9, 2025

Así estará el clima en la Ciudad de México y el Estado de México

En la CDMX y el Valle de México dominará el cielo nublado durante gran parte del día, con ambiente frío por la mañana y templado por la tarde. Hay probabilidad de chubascos con descargas eléctricas tanto en la capital como en municipios del Estado de México.

