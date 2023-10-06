¿Adiós al calor? El clima en México hoy 6 de octubre prevé descenso de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este viernes 6 de octubre de 2023, en el que prevé que el frente frío número 4 se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el norte, noreste y oriente del país.

Por su parte, la masa de aire frío asociada, favorecerá descenso de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte, así como evento de “Norte” de 40 a 60 km/h a partir de la noche del viernes y durante la madrugada del sábado en las costas de Tamaulipas y norte Veracruz.

A su vez, habrá lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sur y sureste del país, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Península de Yucatán. Asimismo, se prevén rachas fuertes de viento y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en las costas de Chiapas y Oaxaca.

Finalmente, el ciclón tropical Lidia continuará desplazándose al sur de las costas de Baja California Sur, su circulación favorecerá el ingreso de humedad hacia el occidente del territorio nacional, reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Habrá lluvias en Monterrey hoy? Esto dice el pronóstico del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este viernes 6 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Querétaro y Tabasco.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Campeche.

Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

¿En qué estados de la República se espera lluvias este viernes?|CONAGUA

¡Calorón! En estos estados se esperan hasta 45 grados hoy

Este viernes 6 de octubre habrá temperaturas máximas en más de la mitad de la República. A continuación te presentamos la lista de los estados afectados:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora.

en Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

En nuestros mapas diarios de #Temperatura máxima, el valor más alto registrado en 24 horas, usualmente se da entre las 12 y las 16 horas, tiempo del centro de México. Ayer, la más alta a nivel nacional fue de 43 grados #Celsius en #Sonora. Descárgalos en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/qIMTOr8sWH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2023

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes?

Para la Ciudad de Méxicose prevé ambiente fresco, cielo medio nublado con bruma y bancos de niebla en la región durante la mañana. Por la tarde, condiciones de cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la capital del país.

¡Lleva el paraguas! En el Estado de México habrá lluvias puntuales fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

¡Aguuuuass en el Estado de México! Se esperan lluvias y descargas eléctricas este viernes|CONAGUA

Clima en Monterrey, hoy, ¿habrá lluvias?

En Monterrey se espera un clima con bancos de niebla, cielo medio nublado a nublado, acompañado de lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, lluvias puntuales muy fuertes en Durango y San Luis Potosí, y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Aguascalientes.

¡Toma precauciones! Todas las precipitaciones anteriormente mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana ambiente fresco, siendo frío en sierras de Chihuahua y Durango. Ambiente templado a cálido por la tarde.

Se mantendrán durante el medio día y las primeras horas de la tarde las condiciones para #Chubascos y #Lluvias fuertes con #Rachas de #Viento de hasta 60 km/h en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón, #SanLuisPotosí y #Tamaulipas. Detalles del #pronóstico, en la imagen pic.twitter.com/b6ZEhIYojb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2023

Así estará el clima en Tampico, Tamaulipas, este viernes 6 de octubre

En Tampico habrá cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla y lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y Veracruz, y lluvias muy fuertes en Tabasco, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar visibilidad reducida.

Por la tarde, ambiente cálido, llegando a ser caluroso en zonas de Tabasco. Evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h en litoral de Tamaulipas y norte de Veracruz.