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Fundación Michu y Mau gestiona traslado a Texas de adolescente herida en explosión de una pipa de gas en Morelos

Tras la explosión de una pipa de gas en Morelos, una menor de 15 años con quemaduras graves será trasladada a Galveston, Texas, para recibir atención urgente.

Menor herida
Personal de la Fundación Michu y Mau coordina el traslado de una joven afectada por la explosión de una pipa; el saldo total es de 21 personas lesionadas.|IA

Escrito por: Ollinka Méndez

A Galveston, Texas, ese será el destino de una de las menores de edad que resultó lesionada en la explosión de la pipa de gas en Morelos. Familiares y personal de la Fundación Michu y Mau realizan las gestiones necesarias en el Hospital General de Jiutepec y se espera que hoy se lleve a cabo el traslado, después de estabilizarla. En este hospital también permanece una mujer y otra menor de edad que reciben atención médica.

Trasladarán a Galveston a menor de 15 años gravemente herida tras explosión en Cuernavaca

La menor de 15 años, víctima de la explosión de una pipa de gas ocurrida ayer en Cuernavaca, será trasladada de urgencia a Galveston, Texas, para recibir atención especializada en el Hospital Shriners. La adolescente presenta quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo y su estado de salud se reporta como grave.

Familiares de la menor y personal de la Fundación Michu y Mau se encuentran en el Hospital General de Jiutepec, donde la joven permanece hospitalizada, realizando las gestiones necesarias para concretar el traslado. Se espera que este se lleve a cabo hoy mismo, una vez que los médicos logren estabilizarla lo suficiente para realizar el viaje.

Además de la menor, en el Hospital General de Jiutepec permanecen internadas otras dos personas: una mujer y otra menor de edad, quienes también resultaron lesionadas en la explosión y reciben atención médica.

¿Qué ocurrió durante la explosión de un apipa en Morelos?

La explosión de un apipa de gas generó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia el día de ayer, dejó un saldo de más de 21 personas lesionadas. De ellas, 15 fueron trasladadas a hospitales en Morelos para su atención.

En el Hospital General de Cuernavaca, cinco personas fueron atendidas, de las cuales una ya fue dada de alta. Otra persona que recibía atención médica en este nosocomio fue trasladada vía aérea al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México.

El parte médico actualizado indica que, hasta el momento, tres personas permanecen hospitalizadas en el estado de Morelos a consecuencia de la explosión.

En el Hospital General de Cuernavaca se encuentra una paciente, tres fueron trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y una fue dada de alta. En el Hospital General de Jiutepec, dos personas continúan hospitalizadas, una de ellas en estado grave, mientras que una fue dada de alta.

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