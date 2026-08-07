Fundación Michu y Mau gestiona traslado a Texas de adolescente herida en explosión de una pipa de gas en Morelos

A Galveston, Texas, ese será el destino de una de las menores de edad que resultó lesionada en la explosión de la pipa de gas en Morelos. Familiares y personal de la Fundación Michu y Mau realizan las gestiones necesarias en el Hospital General de Jiutepec y se espera que hoy se lleve a cabo el traslado, después de estabilizarla. En este hospital también permanece una mujer y otra menor de edad que reciben atención médica.

¡Tragedia tras la explosión en Cuernavaca!



El saldo del incidente asciende a más de 21 personas lesionadas, entre ellas una menor de 15 años que se encuentra en estado grave al presentar quemaduras en más de la mitad de su cuerpo.



Ante la severidad de sus lesiones, la Fundación… pic.twitter.com/J6564H3uNL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

Trasladarán a Galveston a menor de 15 años gravemente herida tras explosión en Cuernavaca

La menor de 15 años, víctima de la explosión de una pipa de gas ocurrida ayer en Cuernavaca, será trasladada de urgencia a Galveston, Texas, para recibir atención especializada en el Hospital Shriners. La adolescente presenta quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo y su estado de salud se reporta como grave.

#LoÚltimo | Trasladan vía aérea a mujer lesionada por explosión en Cuernavaca



Una mujer de 20 años fue trasladada en helicóptero al Hospital Magdalena de las Salinas, en la #CDMX, tras resultar gravemente herida en la explosión registrada en la colonia Las Granjas, en… pic.twitter.com/CA7pFn23CL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

Familiares de la menor y personal de la Fundación Michu y Mau se encuentran en el Hospital General de Jiutepec, donde la joven permanece hospitalizada, realizando las gestiones necesarias para concretar el traslado. Se espera que este se lleve a cabo hoy mismo, una vez que los médicos logren estabilizarla lo suficiente para realizar el viaje.

Además de la menor, en el Hospital General de Jiutepec permanecen internadas otras dos personas: una mujer y otra menor de edad, quienes también resultaron lesionadas en la explosión y reciben atención médica.

¿Qué ocurrió durante la explosión de un apipa en Morelos?

La explosión de un apipa de gas generó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia el día de ayer, dejó un saldo de más de 21 personas lesionadas. De ellas, 15 fueron trasladadas a hospitales en Morelos para su atención.

En el Hospital General de Cuernavaca, cinco personas fueron atendidas, de las cuales una ya fue dada de alta. Otra persona que recibía atención médica en este nosocomio fue trasladada vía aérea al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México.

#LoÚltimo | Integrantes de Shiners confirman que la menor de edad, que resultó lesionada en la explosión de la pipa de gas en #Morelos, ya se encuentra estable y su vida no corre peligro.



Se espera que sea mañana temprano cuando ses trasladada a Galveston, #Texas, en compañía de… pic.twitter.com/v6pPx9b12d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

El parte médico actualizado indica que, hasta el momento, tres personas permanecen hospitalizadas en el estado de Morelos a consecuencia de la explosión.

En el Hospital General de Cuernavaca se encuentra una paciente, tres fueron trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y una fue dada de alta. En el Hospital General de Jiutepec, dos personas continúan hospitalizadas, una de ellas en estado grave, mientras que una fue dada de alta.