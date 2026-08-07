¿Se te fue? Esto puedes hacer si se te pasó la fecha de preinscripción SAID Edomex 2026

¿Se te pasó la fecha de preinscripción del SAID Edomex 2026? No te preocupes, aquí te decimos dónde marcar o a qué correo escribir para solucionar este problema.

Armamos para ti la guía definitiva con todos los teléfonos y contactos oficiales para resolver tus dudas de educación básica en el Estado de México sin morir en el intento.

Ya sea que necesites resolver un problema urgente a altas horas de la noche o estés buscando una aclaración en horario de oficina, las autoridades tienen habilitadas distintas vías de comunicación directa para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

¿Dónde marcar para recibir ayuda si se te pasó la fecha de preinscripción del SAID Edomex 2026?

Si lo tuyo es hablar con una persona que te oriente paso a paso, tienes dos opciones principales:

Centro de Atención Telefónica (CATGEM): Este número está disponible a cualquier hora los 365 días del año. Solo marca al 800 696 9696.

Departamento de Información y Sistemas: Para asuntos más específicos que requieran atención directa, puedes comunicarte a los teléfonos 722 214 7258, 722 167 1366 o 722 167 0473. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Si lo tuyo es más práctico y en el entorno digital, puedes enviar un correo. Para evitar que tu mensaje se pierda en el limbo digital, las dependencias dividieron sus correos electrónicos según el subsistema (estatal o federalizado) y el grado escolar de los menores. Anota el que te corresponde:

Subsistema Educativo Estatal:

Preescolar: said.preescolar@edugem.gob.mx

Primaria: said.primaria@edugem.gob.mx

Secundaria: said.secundaria@edugem.gob.mx

Subsistema Educativo Federalizado:

Preescolar: said.preescolar@dee.edu.mx

Primaria: said.primaria@dee.edu.mx

Secundaria: said.seiem.gob.mx

Antes de levantar el teléfono o redactar el correo, ten a la mano los datos básicos del estudiante, como su CURP y la clave de la escuela. Esto hará que el proceso sea mucho más rápido y te ahorres dolores de cabeza.

Ante cualquier duda, trámite o aclaración relacionada con la educación básica en el Estado de México, ya sabes dónde y cómo puedes comunicarte para resolver cualquier problemática.