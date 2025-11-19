¿El invierno se adelanta? Frente frío 15 traerá nieve y lluvias fuertes hoy 19 de noviembre

Durante esta noche y madrugada del miércoles, el frente frío número 15 avanza por el noroeste del país acompañado de una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Este sistema, fortalecido por las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará un aumento significativo en las condiciones invernales de la región.

Línea seca y humedad del Golfo generarán más lluvias y ráfagas de viento

Una línea seca sobre el noreste interactúa con la corriente en chorro subtropical, generando lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h y eventos puntuales de hasta 80 km/h en Chihuahua.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior, el sureste y la península de Yucatán, combinados con humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, ocasionarán más precipitaciones: lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, chubascos en Michoacán, Edomex, Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, y lluvias aisladas en CDMX, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Campeche, entre otros estados.

Pronóstico para mañana: posible nieve en Sinaloa y Durango

Para este miércoles 19 de noviembre, el frente frío 15 continuará su recorrido hacia el norte y noroeste del país. Se esperan rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, además de la posibilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, extendiéndose por la noche hacia Sinaloa y Durango.

Coahuila también registrará lluvias fuertes debido a la línea seca y la entrada de humedad del Golfo.

Estados en riesgo y alertas por bajas temperaturas en México hoy 19 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las temperaturas podrían caer hasta -10 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, con heladas al amanecer. Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también presentarán valores mínimos de hasta -5 °C.

En contraste, entidades del Pacífico y Golfo, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas, alcanzarán máximas de 40 °C.

Recomendaciones: viento fuerte, posibles inundaciones y asfalto congeladoLas autoridades advierten que:

