Entre el calor y las tormentas: así estará el clima este fin de semana en México

El otoño se siente con fuerza. Durante esta noche y la madrugada del viernes, una combinación de sistemas meteorológicos —entre ellos un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 39— provocará lluvias y viento en gran parte del país, especialmente en el sureste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En el istmo y golfo de Tehuantepec, el viento del norte alcanzará rachas de hasta 60 km/h, con oleaje de 2 a 3 metros.

Así que si vives en la costa o planeas viajar por carretera, conviene tomar precauciones.

La onda tropical 39 sigue su paso por el sur de México

La onda tropical 39 continúa su recorrido hacia el sur de Chiapas, arrastrando humedad desde el golfo de México y el mar Caribe.

Esto generará chubascos y lluvias puntuales en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, principalmente en el sur de esta última entidad, donde también se prevé oleaje de hasta dos metros y viento con rachas de 50 km/h.

El panorama no es del todo malo: las lluvias podrían aliviar un poco las altas temperaturas que se han sentido en la península durante los últimos días.

El frente frío número 10 se deja sentir en el norteMientras tanto, el frente frío número 10 avanza sobre el norte del país y traerá un cambio drástico en el clima.

Se pronostican lluvias y chubascos en Chihuahua y Coahuila, con vientos de hasta 80 km/h y posibles torbellinos. En las zonas altas de Chihuahua, Durango y Baja California, las temperaturas podrían descender hasta cero grados, con heladas al amanecer.

Centro del país: sol, nubes y algo de lluvia hoy 24 de octubre

En el centro del país, el clima se mantendrá variable. El Valle de México tendrá un amanecer fresco y una tarde cálida, con temperaturas de entre 10 y 27 grados en la Ciudad de México y lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México.

El SMN pidió a la población estar atenta a los avisos meteorológicos, pues las lluvias intensas podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones, además de que los vientos fuertes pueden causar caída de árboles o anuncios.